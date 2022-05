Simina de la Puterea dragostei se reinventează după despărțirea de Alex Zănoagă. Are programare la medicul estetician!

Se spune că fiecare despărțire aduce ceva noi în viețile tuturor, mai ales în viețile femeilor. Dacă pentru unele shopping-ul poate să fie un refugiu, Simina a mers mai departe și s-a gândit să-și pună implant mamar.

Simina Loica de la Puterea dragostei își pune implant mamar

Fosta concurentă de la Puterea dragostei are emoții înainte de operația estetică și speră ca totul să iasă bine. Confesiunea a fost făcută pe canalul de Youtube Wownews, unde a vorbit și despre divorțul de Alex.

Simina a spus că intervenția chirurgicală ar putea avea loc până la 1 iunie. Data nu e bătută în cuie, căci totul depinde de ce o va sfătui medicul estetician. Vedeta Kanal D nu a dat prea multe detalii despre această operație estetică. A spus doar că și-a dorit-o foarte mult.

Cât despre , bruneta a confirmat că relația dintre ei nu mai era una bună de ceva vreme. A încercat să salveze aparanțele așa cum a putut. Nu s-a mai putut preface și a recunoscut că nu a fost totul roz în casa ei.

„Noi dăm tot timpul vina pe Domi”

Simina Loica a spus că este deranjată de faptul că atât ea cât și fostul ei partener se folosesc de numele fiului lor, Dominic, pentru a justifica această separare.

„Am tot tras de relația asta. Am chinuit-o cât am putut și am tras de ea pentru Domi. Noi dăm tot timpul vina pe Domi.

Eu cred că ne-am despărțit definitiv pentru că nu am mai simțit noi să fim împreună. Cred că asta cu Domi o dăm ca o scuză”, a declarat Simina

Dacă despre ea s-a spus că ar fi început o relație cu Alex Bobicioiu, în ceea ce-l privește pe Zănoagă, lucrurile sunt ceva mai clare cel puțin pentru Simina.

Tânăra a zis că nu s-a simțit niciodată trădată de fostul ei soț și că nu știe să o fi înșelat. Atât cât a durat relația lor, Simina susține că a fost respectată de el și nu crede că ar fi bătut pe la alte porți.