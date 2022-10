Simina Loica și Alex Zănoagă au depus actele de divorț: “Cred că o să se termine din primul proces”

Simina Loica și Alex Zănoagă, fostul ei iubit, au depus recent actele de divorț. Cei doi s-au separat cu ceva timp în urmă, iar acum vor divorța oficial.

Foștii concurenți de la Puterea Dragostei au depus actele de divorț. Deși , cei doi foști concurenți de la Kanal D au decis abia recent să divorțeze.

Alex Zănoagă și Simina vor divorța la judecătorie, astfel încât cei împuterniciți să acorde corect drepturile în creșterea fiului lor, Dominic, în vârstă de doi ani.

În acest fel nu vor exista discuții între foștii parteneri, după cum a mărturisit Simina.

“Am ales să fac prin judecătorie (nr. divorțul) pentru că așa am crezurt că este cel mai bine, având în vedere că avem un copil.

Așa știu sigur că cineva știe să ne potolească dacă unul dintre noi exagerează, sau dacă eu am mai multă dreptate și mai mult drept de a sta cu copilul.

Dacă mergeam la notar, mergeam cu ce vorbeam de acasă și semnam. Dar așa știu că nu facem de capul nostru sau că unul își pune ambiții. Mai ales că Alex și muncește.

Și am zis că cel mai bine este să stea cu băiatul atunci când poate, nu că vrea să facă ambiție.”, a explicat Simina Loica la Antena Stars, potrivit .

“Timp de un an și ceva am ajuns la concluzia că nu se poate”

De asemenea, Simina este convinsă că procesul inițiat de ea și fostul partener în fața judecătorilor se va termina destul de repede.

Amândoi își doreau de ceva timp să divorțeze oficial, așa că acest lucru s-ar putea întâmpla cât de curând.

Alex Zănoagă este cel care a preluat inițiativa și a depus primul actele de divorț. Deși au încercat luni bune să-și repare relația, au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este să se separe.

“Eu cred că o să se termine din primul proces. Și sper. El a băgat (nr. divorț), dar ne doream amândoi să divorțăm.

Am încercat mai mult soluții. Am stat să facem frumos, să facem urât. Timp de un an și ceva am ajuns la concluzia că nu se poate și că nu ajungem, niciunde.

Și atunci am ales să divorțăm.”, a adăugat Simina.

Simina a vorbit și despre relația cu Alex Bobicioiu, actualul ei iubit. Cei doi se înțeleg destul de bine, însă sunt abia la început.

În plus, Alex Bobicioiu are 32 de ani, fiind mai apropiat de vârsta Siminei (29 de ani), care își dorea pe cineva mai matur.

“Suntem ok, ne înțelegem, foarte bine. Nu avem nici o problemă, sper să nici nu existe vreodată. Acum suntem la început, totul e bine și frumos și sper să rămână așa.

Este și altă vârstă, Bobi are 32 de ani, poate gândește mai aproape de mine. Eu asta sper, asta mi-am dorit și asta caut.”, a mai declarat tânăra.

Fanii au întrebat-o recent pe Simina . Fosta concurentă de la Kanal D nu s-a gândit la acest lucru, dar nici nu exclude căsătoria la un moment dat.