Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei și-au prezentat copilul în public. Cât de frumușel e Dominic!

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei (sezonul 1) au apărut pentru prima oară cu băiețelul lor într-un platou de televiziune.

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei formează o familie minunată

Cuplul și-a prezentat băiatul, pe Dominic, în vârstă de doar 6 luni, un îngeraș de copil care îi face mândri pe părinți.

Alex Zănoagă spune că nu se aștepta ca băiețelul lor să fie atât de cuminte. Nu a avut nicio problemă cu schimbatul scutecelor, așa că Simina se poate baza pe el: „Îl și adorm când e nevoie, mă pricep”.

Simina spune că Dominic nu este un bebeluș plângăcios: „A plâns doar la vaccin, dar foarte puțin. Nu prea plânge. Dacă îi este foame, doar se enervează, se smiorcăie”.

„Uneori mă simt că aș fi un copil cu un copil în brațe, chiar dacă am doar 27 de ani”, a adăugat Simina de la Puterea dragostei la Teo Show.

Fosta concurentă, traumatizată de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii

„Sunt momente când dansez, de exemplu sau mă duc să mă distrez și mă gândesc oare ce face copilul meu? Lucrurile s-au schimbat”, a completat iubita lui Alex Zănoagă.

„M-a schimbat mult maternitatea. Nu mai sunt atât de rea. Acum am vorbit și cu Bianca (n.r.: Comănici) și mi-am dat seama că am greșit când am criticat-o”, a spus bruneta.

Problema cu care se confruntă acum Simina, pe lângă alăptat și îngrijirea copilului, este faptul că s-a îngrășat: „M-am îngrășat 28 de kilograme în timpul sarcinii. Nu mă simt deloc bine așa. Nu înțeleg cum unele femei pot trăi cu câteva kilograme în plus”.

Așadar, Simina s-a pus serios pe slăbit și spune că a suferit destul de mult după naștere din cauza noii sale condiții fizice. Recent, a descoperit un ceai de slăbit în care își pune acum încrederea.

Vedeta are noroc cu Alex, căci o susține și îi ridică moralul de fiecare dată când se simte down. Mai mult, o ajută și în treburile gospodărești, mai ales de când au un copil împreună.