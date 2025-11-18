„Simion nu este foarte fericit”. Care sunt șansele ca Anca Alexandrescu să ajungă noul lider al mișcării suveraniste din România

ADVERTISEMENT

Anca Alexandrescu, fosta consilieră a premierul Adrian Năstase sau a primarului Sorin Oprescu – ambii condamnați la închisoare în dosare de corupție, a devenit principalul candidat la alegerile pentru Primăria București din partea polului suveranist. Analiștii politici sunt de părere că o victorie în alegerile din 7 decembrie ar putea-o propulsa pe vedeta postului Realitatea Plus în principalul lider politic al polului suveranist, și astfel George Simion să ajungă mare perdant al acestor alegeri.

Anca Alexandrescu, lidera polului suveranist

Cel mai recent sondaj cu privire la lupta pentru Primăria Capitalei, realizat de cei de la AtlasIntel (unul dintre puținele sondaje care nu au fost realizate la comanda unui partid politic), o plasează pe Anca Alexandrescu în topul primilor patru candidați, cu șanse reale la a obține o victorie surprinzătoare în alegerile din 7 decembrie. A fost primul sondaj în care candidata suveranistă apare cu un scor ce i plasează cu șanse reale la o victorie în alegeri.

ADVERTISEMENT

Cu primii are șansa să devină lidera polului suveranist în România. Analiștii politici sunt de părere că aceasta ar deveni politicianul suveranist cu cea mai importantă funcție în stat, funcție care i-a dat pe doi dintre ultimii trei președinți ai României.

George Jiglău, profesor la Facultate de Științe Politice a UBB, este de părere că Anca Alexandrescu are nevoie doar de un scor bun, nu neapărat de o victorie, pentru a deveni o voce reprezentativă pentru polul suveranist.

ADVERTISEMENT

„Ea este o amenințare, chiar dacă nu câștigă. Ceea ce se întâmplă acum în alegerile pentru Capitală este cu bătaie mult mai lungă. De la primărie ne-au plecat deja doi președinți.

ADVERTISEMENT

Pe zona de candidați conservatori nu a fost niciodată vorba strict de un front comun. Nu a fost o prietenie reală și mare, nici între Simion și Georgescu, nici între AUR, POT, SOS – deși noi îi luăm la comun. Vorbim de un grup de oameni, mânați de idei comune, dar altfel sunt mai mulți dornici de afirmare pe acest culoar.

Ea e cu siguranță că se profilează ca un personaj care trebuie luat în seamă. O amenințare pentru trupa Georgescu, deși acesta e un personaj puternic narcisist, adică e doar despre el și imaginea lui. Nu e un jucător de echipă. Sunt convins că nici el nu e foarte fericit de ce se întâmplă acum”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ar putea contesta poziția lui Simion

Analistul politic Cristi Roșu este de părere că Anca Alexandrescu, cu o victorie la alegerile pentru Primăria Capitalei, i-ar putea contesta chiar poziția în interiorul AUR a lui George Simion. Situația ar fi una paradoxală, în condițiile în care AUR a ales să nu meargă cu un candidat propriu și să o susțină în schimb pe Anca Alexandrescu, candidat independent, tocmai pentru ca poziția de lider în partid a lui Simion să nu fie amenințată.

„În cazul în care ar câștiga ea ar conteste poziția lui George Simion, care vine după mai multe înfrângeri. AUR, în acest moment, este construit ca partid în jurul lui Simion. Nu mă refer la loialitățile din jurul său, ci în special la formatul în sine și statul partidului. George Simion controlează majoritatea partidului. Cei mai mulți dintre liderii AUR din teritoriu sunt lideri interimari. Așa a construit el lucrurile, pentru ca partidul să nu-i poată fie luat.

Dacă Anca Alexandrescu ar ajunge primar general l-ar putea contesta pe George Simion, fără discuție. Ăsta e și motivul pentru care Simion nu lasă pe nimeni să crească pe lângă el. Noi nu avem lideri AUR”, a declarat analistul politic Cristi Roșu, pentru FANATIK.

Acesta a susținut că, în ciuda cifrelor din sondajul celor de la AtlasIntel, șansele Ancăi Alexandrescu rămân relativ mici, asta și pentru că pe culoarul suveranist sunt deja înscriși mai mulți candidați.

„Mișcarea suveranistă în România e foarte difuză, cu foarte multe capete de rețea. Îl avem pe Călin Georgescu, îl avem pe George Simion, Diana Șoșoacă, o avem pe Anamaria Gavrilă și așa mai departe. La aceste alegeri, În zona suveranistă îl avem pe Makaveli, pe Anca Alexandrescu, pe George Burcea, candidatul POT, pe Dan Cristian Popescu care crede că e suveranist, îl avem acum și pe Teodorovici, care e și el suveranist”, a mai subliniat analistul.

De ce a ales AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu

Dacă primele sondaje o dădeau pe În această perioadă au apărut tot mai multe mesaje publice, fie din partea unor sociologi sau chiar Ciprian Ciucu a ieșit cu un astfel de mesaj, care au avertizat că – în contextul în care candidații coaliției își împart electoratul – șansele candidatei suveraniste sunt semnificative.

De altfel, ultimele rânduri de alegeri, atât cele prezidențiale cât și parlamentarele din decembrie 2024, au arătat că polul suveranist are un electorat stabil la circa 25% chiar și în Capitală. Cu un astfel de bazin electoral și cu trei candidați din partea coaliției PNL-PSD-USR Anca Alexandrescu, principala voce din televiziune care i-a promovat mesajele lui Călin Georgescu, are șanse să ajungă viitorul primar al Capitalei.

Cu un mesaj populist în stilul fostului candidat la prezidențiale, „Dreptate pentru București”, și cu o campanie electorală prin care încearcă să promoveze ideea unei campanii dincolo de partidele politice („Oamenii sunt cei care contează indiferent de politică, ideologie sau filosofie. Împreună cu oamenii câștigăm Primăria. Împreună cu oamenii guvernăm orașul”, spunea aceasta în 13 noiembrie), candida suveranistă pare a-și construi o campanie după modelul patentat de Călin Georgescu.

Deși AUR a părut că inițial va miza pe un candidat propriu, a fost vehiculat chiar numele lui Gheorghe Piperea, în final partidul a ales să o susțină pe Anca Alexandrescu. După ce a trebuit să facă campanie alături de Călin Georgescu toată iarna trecută, acum liderul s-a angajat să-i facă campanie Ancăi Alexandrescu, cea care ar putea deveni astfel cea mai puternică voce din polul suveranist.

„Pe zona de candidați conservatori nu a fost niciodată vorba strict de un front comun. Nu a fost o prietenie reală și mare, nici între Simion și Georgescu, nici între AUR, POT, SOS – deși noi îi luăm la comun. Vorbim de un grup de oameni, mânați de idei comune, dar altfel sunt mai mulți dornici de afirmare pe acest culoar.

Faptul că a ajuns ea să fie imaginea acestei părți din politica românească nu cred că este ceva ce AUR și-a dorit foarte tare. Pe Anca nu are cu ce să o deranjeze, mai primește o validare care o ajută electoral, dar la AUR nu cred că a fost o foarte mare tragere de inimă pentru susținerea ei.

E clar că AUR nu avea nicio alternativă, chiar și cu Piperea sau altcineva din preajma lui Simion. Nimeni nu avea notorietatea Ancăi Alexandrescu. Se pare că a fost un calcul strategic, unde au zis că nu are sens să spargă și mai mult votul suveranist. Speculând, e clar că tabăra asta a acționat destul de inteligent politic. Adică exact opusul a ceea ce face actuala coaliție. AUR e un partid mare, dar care nu avea un candidat. Ea era un candidat viabil, dar fără partid în spate. Cred că asta a prevalat, și nu vreo simpatie politică”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul George Jiglău.

Simion, din slujba lui Călin Georgescu, în slujba Ancăi Alexandrescu

Profesorul George Jiglău este de părere că rolul de a face campanie pentru Anca Alexandrescu nu pare a-l încânta pe George Simion însă, la fel ca la alegerile prezidențiale, acesta se dovedește a fi un bun soldat în slujba cauzei suveraniste.

„Cu siguranță că Simion nu este fericit. Cred că se vede oarecum cu ochiul liber și s-a văzut și la candidatura sa din mai. Afișarea celor doi nu părea că izvorăște dintr-o simpatie reală. S-a văzut asta și din reacția lui din 24 noiembrie seara, când nu știa ce l-a lovit – nu doar că nu era în turul II, dar nu era nici măcar în primii trei candidați. Era evident extrem de frustrat.

Simion însă nu mi-a dat impresia că el este omul lui însuși, că are un discurs propriu. El este acolo pentru că este un personaj util pentru niște idei, mișcări politice care nu-i aparțin. El este un personaj pe care așa l-a purtat trenul vieții, a fost disponibil, a fost singura sa rampă de lansare și el va fi acolo câtă vreme va fi util. Nu are cum să fie fericit. El trăiește o poveste despre care știe că la un moment dat se va termina. Nu știu dacă e frumoasă sau nu pentru el. El personal, ca politician, este secundar în toată această poveste. Așa a fost mereu”, a mai declarat profesorul George Jiglău, pentru FANATIK.