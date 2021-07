Simon Biles s-a retras din alte două finale la Jocurile Olimpice: “Va fi evaluată zilnic în continuare”

Cele două finale la care Simon Biles a decis să nu participe sunt programate în cursul zilei de duminică. Săriturile de la 11:52, iar paralelel de la 13:24.

Rămâne de văzut dacă gimnasta din SUA pentru ultimele două finale din concursul de gimnastică. Sol pe 2 august şi bârnă pe 3 august.

Simon Biles s-a retras din alte două finale din concursul de gimnastică la Jocurile Olimpice. Anunţul făcut de Federaţia SUA

“După consultări suplimentare cu personalul medical, Simone Biles a decis să se retragă din finalele la sărituri și paralele. Va fi evaluată zilnic în continuare.

MyKayla Skinner, care a obținut cel de-al patrulea cel mai mare scor la sărituri în timpul calificărilor, va concura în finala de sărituri pentru SUA, alături de Jade Carey, care a terminat cu al doilea cel mai mare scor”, se notează într-un comunicat al Federaţiei din SUA.

Simon Biles s-a accidentat în finala pe echipe, chiar în proba de sărituri, prima pentru ea din finală. După o aterizare greşită, medicii au decis că nu mai poate participa şi la celelalte aparate. SUA a terminat pe locul 2, după Comitetul Olimpic Rus.

Simon Biles, declaraţie emoţionantă după retragerea din primele finale: “Trebuie să mă concentrez pe sănătatea mea mintală”

Ulterior, Simon Biles a fost nevoită să se retragă şi din finala de la individual compus. Extrem de afectată de problemele medicale pe care le înfruntă la Tokyo, Simon Biles a vorbit despre lupta pe care o are pentru a rezista din punct de vedere mental.

“După acea săritură, nu am mai putut continua. Trebuie să mă concentrez pe sănătatea mea mintală. Nu am vrut să risc prin prezenţa mea efortul colegelor şi consider că sănătatea mintală e cea mai importantă în sport în acest moment.

Trebuie să ne protejăm mintea și corpul și nu doar să ieșim și să facem ceea ce vrea lumea să facem. Nu mai am încredere în mine. Nu suntem doar sportivi.

Simona Halep a susţinut-o pe Simon Biles şi a precizat că şi ea este afectată de presiune. Ce spune Novak Djokovic

Suntem oameni la sfârșitul zilei și uneori trebuie doar să faci un pas înapoi”, a fost declaraţia pe care a oferit-o Simon Biles, îndelung comentată de jurnalişti şi alţi sportivi de top.

pentru că a avut curajul să vorbească despre problemele pe care le înfruntă sportivii de top şi s-a declarat şi ea epuizată de presiunea constantă. În vreme ce Novak Djokovic a spus că presiunea este doar un privilegiu pentru el.

Cu nu mai puţin de 19 medalii de aur la Campionatele Mondiale, Simon Biles este considerată cea mai bună gimnastă a lumii. Statut pe care l-a confirmat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în 2016, unde a obţinut patru medalii de aur.