Simon Elisor, întrecut în carieră de sora sa, Salome. E fotomodel și mijlocaș pentru Marseille

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Are parte de cel mai bun sezon din carieră, Simon Elisor performând în prezent pentru Universitatea Craiova. E omul momentului în SuperLiga, dar puțini știu că este întrecut de sora sa mai mare cu doi ani. Salome este de o frumusețe răpitoare și este la rândul său jucătoare de fotbal.

Sora lui Simon Elisor, pe cai mari în carieră

Simon Elisor (27 ani) a reușit să se afirme în fotbalul românesc odată cu partida dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, terminată cu scorul 2-0. Victoria l-a propulsat pe francez în postura de Tânărul are parte de succes, însă a vrut să se lase de fotbal și chiar a lucrat în fabrică.

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Fotbalistul i-a cucerit pe admiratorii săi. Un fotograf a venit din Marsilia să-l vadă. Artistul, pe nume . I-a plăcut enorm pe stadionul din Craiova. Jucătorul care a ajuns în țara noastră din Portugalia, de la Famalicao, are o evoluție profesională extraordinar de bună, dar este întrecut de o persoană apropiată.

Sora sa mai mare cu 2 ani, Salome, îl depășește din mai multe puncte de vedere. Tânăra este considerată fotbalistul numărul 1 din familia sa. Șatena are o carieră solidă în fotbalul feminin francez, având contract cu Olympique Marseille. După ce și-a făcut junioratul la Istres a ales să se formeze în sistemul de tineret al celor de la Olympique Lyon.

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Ulterior, a trecut la clubul unde s-a consacrat în calitate de sportivă. S-a remarcat ca mijlocaș central, dovadă că a trecut pe la câteva cluburi cunoscute din Franța. A evoluat pentru Grenoble, iar apoi vreme de trei ani a fost la Lille. A petrecut aceeași perioadă și la Le Havre. De asemenea, fotbalista a jucat la naționalele de juniori și tineret ale Franței până la nivel de U 23. În sezonul actual este om de bază pentru marseilleze, după ce în urmă cu un an fusese împrumutată de acest club. Următorul meci în care va evolua va avea loc pe 24 octombrie 2026, când Marseille va înfrunta OL Lyonnes, în Premiere Ligue.

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Salome Elisor, de la fotbal la podiumurile de modă

Cariera lui Salome Elisor nu se rezumă doar la fotbalul feminin. Jucătoarea franceză a lucrat o vreme la o fermă de mango din Australia. A făcut acest pas după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucișate. A depășit destul de greu accidentarea care a fost una severă și care a ținut-o departe de pasiunea sa mai multe luni. Cu toate acestea, nu a renunțat la visul ei și între timp a avut mai multe locuri de muncă temporare. De asemenea, frumoasa vedetă cochetează cu moda, defilând pe podiumuri de multe ori în calitate de model. În plus, îi place designul vestimentar.

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Totodată, se gândește să exploreze și alte domenii de activitate. La 29 de ani este conștientă că nu va avea mereu o carieră în sport și își îndreaptă atenția spre alte direcții. Una dintre acestea este cea de analist sportiv pentru care vrea să înceapă în curând cursuri de formare. Meseria de consultant o face să ia în calcul și calea antrenoratului.

Antreprenoriatul este o altă opțiune pe care sora mai mare a lui Simon Elisor o întrevede la orizont. Momentan, nu are idei foarte clare legat de ceea ce va face în viitor, dar cu siguranță, nu se va plafona. Lumea modei i se pare interesantă, precizând că nu este blocată pe un singur loc de muncă. Salome Elisor poate fi și influencer. Pe Instagram are aproape 25.000 de urmăritori.