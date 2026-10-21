Simon Elisor marchează pe bandă rulantă la Universitatea Craiova, însă Eugen Neagoe surprinde: „El este numărul 1 în acest moment”

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Atacantul francez al celor de la Universitatea Craiova, Simon Elisor (27 de ani), impresionează în tricoul campioanei din SuperLiga. Deși nu este titular, acesta marchează la foc automat și are o medie de un gol pe meci. În ciuda eficacității sale în ofensivă, Eugen Neagoe (59 de ani) este de părere că un alt elev al lui Filipe Coelho (45 de ani) este numărul 1 în Bănie.

Ce spune Eugen Neagoe despre golgheterul Craiovei și al SuperLigii, Simon Elisor

Universitatea Craiova completează plutonul perfect al echipelor cu 5 victorii în ultimele 5 etape. Campioana se alătură celor de la Dinamo și Rapid, după o victorie meritată și destul de clară ca joc, scor 2-0, cu Farul, în etapa a 12-a din SuperLiga. Oltenii s-au impus fără prea mari emoții, deși au evoluat cu foarte multe rezerve contra „marinarilor”. Omul abonat la goluri, Simon Elisor (27 de ani) și fundașul central Oleksandr Romanchuk (26 de ani) au rezolvat partida și au readus „Știința” la 3 puncte de liderul Dinamo și la un punct de Rapid, ocupanta locului secund.

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În ciuda faptului că nu este titular, bifând doar prezențe din postura de rezervă, deja în 7 apariții. Media pe minute este fantastică: un gol la 35 de minute. Grație liniei sale de reușite, francezul a devenit golgheter al SuperLigii. În ciuda acestui aspect, un fost antrenor din Bănie, în prezent analist la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe (59 de ani), nu este dat pe spate de atacantul campioanei.

„(n.r. Cum ți se pare Elisor? A ajuns la 7 goluri în 7 meciuri) Sigur că, statistic, este golgheterul echipei. El are o concurență foarte dură, pentru că în lot sunt alți doi atacanți de calitate, Assad Al-Hamlawi și Steven Nsimba. Mie îmi plac foarte mult. (n.r. Nu ești neapărat impresionat de Elisor) Pe ceilalți îi cunosc mai bine pentru că au deja un an și ceva la echipă. În privința lui Elisor, aseară acesta a marcat un gol frumos. Ok, și marcajul lui Larie a fost lejer, a greșit. Preluarea și controlul lui Elisor au fost formidabile”, a spus „Geană”, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Pe cine vede Eugen Neagoe numărul 1 la U Craiova în atac

Eugen Neagoe nu contestă faptul că , cu simțul golului ori de câte ori apare pe teren în echipa lui Filipe Coelho. Cu toate acestea, analistul FANATIK este de părere că cel mai important vârf al „Științei” este palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani), nimeni altul decât jucătorul care a marcat în meciul din UEFA Conference League contra celor de la Getafe.

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„Elisor este un jucător de calitate, însă, în acest moment, atacantul numărul 1 de la U Craiova este Assad Al-Hamlawi. E cert că sunt trei atacanți valoroși la Craiova (n.r. Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor)”, spune Neagoe. Dacă ne uităm pe cifrele din acest sezon vedem faptul că topul marcatorilor din Bănie este condus, în SuperLiga, de Elisor, cu 7 reușite. Assad și Nsimba au amândoi câte 4 goluri după 12 etape scurse.

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