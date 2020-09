Simona Florescu arată perfect la 53 de ani. Cum se menține în formă fosta soție a actorului Ion Dichiseanu

Simona Florescu a împlinit luna trecută 53 de ani, dar arată mai degrabă ca o tânără de 20 de ani. Fosta soție a celebrului actor Ion Dichiseanu se menține într-o formă fizică de invidiat și asta se datorează unui stil de viață sănătos, artista renunțând de ani buni la unele alimente.

Frumoasa blondină se bucură din plin de fiecare clipă, cele mai frumoase fiind în compania fiicei sale Ioana și a nepoatei Anastasia. Artista este mai fericită ca niciodată și spune că este împlinită pe toate planurile, mai ales că se simte mai bine acum decât în anii tinereții.

Solista a dezvăluit recent secretul frumuseții sale, declarând că își începe dimineața cu un fresh de citrice și are grijă să nu mănânce foarte mult pe parcursul zilei. În plus, Simona Florescu a scos de ani buni din meniu cartofii prăjiți, micii și sarmalele.

Simona Florescu, în formă maximă. Ce secrete are pentru o siluetă perfectă

„Am împlinit 53 de ani și mă simt minunat la vârsta asta, poate cumva de necrezut, dar mă simt mai bine ca la 20 de ani și asta pentru că experiența acumulată de-a lungul anilor m-a ajutat să știu exact ce îmi trebuie din toate punctele de vedere.

Sunt o femeie împlinită exact așa cum mi-am dorit și cred că își dorește orice femeie și împlinirea este deplină datorită Ioanei și Anastasiei. Ele mă fac cea mai fericită”, a declarat artista într-un interviu pentru ciao.ro.

Fosta doamnă Dichiseanu a dezvăluit că nu are niciun truc legat de siluetă, dar are foarte mare grijă la alimentele pe care le consumă. Simona Florescu are întotdeauna în meniu fructe, salate și ouă fierte, în timp ce produsele din carne sunt consumate foarte rar.

Cântăreața consumă multe lichide, nu mănâncă la prânz, iar cina o servește destul de târziu, undeva în jurul orei 23:00. Vedeta a dezvăluit în urmă cu ceva timp că nu urcă niciodată pe scenă cu burta plină.

„Fac foarte mult sport, nu merg la sală, ci acasă. Merg mult pe jos, îmi pun clipuri de pe Youtube și dansez, mai sar coarda. N-am reușit mai mult de cinci minute.

N-am ținut nicio cură drastică, pentru mine drastic înseamnă să faci foamea. Niciodată nu am avut complexe”, a spus fosta soție a actorului Ion Dichiseanu într-o emisiune de la Pro TV, relatează wowbiz.ro.

Simona Florescu a povestit că nu este genul de persoană care să se cântărească, în schimb își verifică greutatea probând articole vestimentare din urmă cu 20-30 de ani. Artista are și acum în garderobă haine de la 20 de ani pe care nu se îndură să le dea altcuiva.