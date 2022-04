Simona Gherghe, 20 de ani la Antena 1. Cum a ajuns să lucreze la postul de televiziune

Simona Gherghe (44 ani) este unul dintre cei mai vechi angajați ai postului Antena 1. Vineri, 15 aprilie 2022, prezentatoarea emisiunii Mireasa a împlinit 20 de ani de când face parte din faimosul trust.

Simona Gherghe, angajată de la 23 de ani la Antena 1

avea doar 23 de ani când a pășit pe platourile de filmare de la Observator. Venea din Iași, unde era corespondentul știrilor, iar în București a fost chemată să dea o probă pentru prezentator-reporter.

Simona Gherghe nu a venit singură în Capitală, ci însoțită de tatăl ei. Și acum își amintește acel moment.

”9 aprilie 2002. Am ajuns la Bucuresti, cu trenul de noapte. Aveam 23 de ani, eram cu tata, nu stiam orasul, caci ultima vizita aici fusese in decembrie 1989. Nu-mi amintesc daca aveam emotii, stiu ca mi-era somn.

Am luat un taxi din gara, spre Baneasa. Ne-a plimbat mult, s-a prins ca nu suntem de-ai locului, asa ca soferul chiar s-a oferit s-o faca pe ghidul.Am ajuns in redactia stirilor, in mijlocul unui breaking news. Toata lumea era agitata, se vorbea mult, se gesticula, aveam senzatia ca toti alearga din montaj in redactie.

Nu mai stiu cine m-a preluat, cert e ca am fost asezata pe un scaun, in regie. Practic in inima transmisiunii. Pe monitoare, Sandra Stoicescu si Radu Cosarca. Iar eu, la cativa metri de ei. Cred ca nici n-am indraznit sa respir. Erau funeraliile Reginei Elisabeth (The Queen Mother)”, a scris Simona Gherghe

Cum a ajutat-o Alessandra Stoicescu pe Simona Gherghe să dea proba de angajare la Antena 1

Simona Gherghe își aduce aminte și de cum a dat proba pentru prezentator-reporter. Nu avea tocmai un sacou potrivit, despre care spune că îi venea ” ca pe gard”, însă i-a sărit în ajutor Alessandra Stoicescu.

După probă, a urmat angajarea. Astfel, pe 15 aprilie 2022, Simona Gherghe a prezentat primul său jurnal de știri, de la Observator.

”Dupa editia speciala, urma proba mea, in platoul Observatorului. Fusesem chemata de la Iasi, unde eram corespondentul stirilor, iar cei din redactia de la Bucuresti cautau un prezentator-reporter. Aveam un sacou care statea pe mine ca pe gard. I-am spune, acum, oversized… cert e ca atunci nu era ce trebuia “pe sticla”. Sandra m-a luat de mana si m-a dus in garderoba ei. Asa am ajuns sa dau proba in sacoul ei rosu, de care multi ani am pomenit.

Cateva ore mai tarziu, in aceeasi redactie, de la biroul Sandrei, cautam o chirie, undeva in Nord. De parca as fi stiut cartierele… Tata ma astepta vis-a-vis de Antena, era pe vremuri o cofetarie. Sa fi stat acolo vreo 12 ore.

La capatul lor, eram angajata Observatorului. Ziua aceea avea sa-mi schimbe viata. Pe 15 aprilie 2002, am prezentat primul meu jurnal de stiri, in direct, la Antena 1. Acum fix 20 de ani! Restul e istorie. Istoria a jumatate din viata mea”, a mai scris Simona Gherghe.

Simona Gherghe este căsătorită cu Răzvan Săndulescu.