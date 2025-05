Simona Gherghe a ajuns de urgență la spital cu fiul său, Vlad: ”Îi administrăm trei doze de antibiotic”

Celebra gazdă a emisiunii matrimoniale Mireasa, Simona Gherghe, și-a îngrijorat fanii din social media. Vedeta a anunțat că a ajuns cu fiul său, Vlad. Jurnalista trebuie să-i administreze trei doze de antibiotic. Ce a pățit micuțul.

Simona Gherghe, de urgență la spital cu fiul său

Simona Gherghe îi ține pe urmăritorii săi la curent cu proiectele pe care le are, dar și cu viața personală. În urmă cu puțin timp s-a prezentat la camera de gardă împreună cu băiatul său, Vlad, deși ar fi trebuit să-l bage la somn.

Vedeta de la Antena 1 a ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după ce a observat un detaliu la duș. Cunoscuta prezentatoare de la Mireasa a realizat că fiul său a fost mușcat de o căpușă. Insecta se afla pe gâtul micuțului.

Deși era una foarte mică, moderatoarea nu a riscat și a consultat un specialist. A petrecut o oră întreagă pe holurile unității medicale pentru a rezolva problema. La final, vedeta a ținut să-l laude pe pentru curajul de care a dat dovadă.

„Declarăm deschis sezonul căpușelor. După o oră la spital, căpușa a fost răpusă, Vlad e eroul, firește!”, a scris Simona Gherghe pe contul de . Ulterior, a revenit cu mai multe detalii legat de tratamentul primit de la medic.

Simona Gherghe: ”Câte întrebări după postarea de căpușa”

„Doamne, câte întrebări am primit după postarea cu căpușa! Uitați cât e de mică, am observat-o la duș, aseară. Am mers direct la camera de gardă, unde i-a scos-o un medic. Îi administrăm trei doze de antibiotic, la recomandarea specialistului.

Purtăm măști, pentru că suntem într-un spital unde vin copii cu diverse afecțiuni, unele contagioase. Am mers la Grigore Alexandrescu, unde triajul se face extrem de repede”, a adăugat Simona Gherghe, pe social media.

Prezentatoarea de la Mireasa a distribuit și o imagine în care apare alături de fiul său, Vlad. În altă poză se poate observa căpușa prinsă în pielea micuțului. Din păcate, nu este prima oară când ajunge la urgență la spital cu copilul.

De fiecare dată când a avut probleme de ordin medical cu unul dintre cei mici Simona Gherghe a postat și în mediul virtual. A dorit să tragă un semnal de alarmă asupra afecțiunilor, așa cum a fost în cazul mușcăturii de căpușă.