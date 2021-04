Îndrăgita prezentatoare este una dintre cele mai longevive vedete de televiziune din România. Acum, Simona Gherghe a făcut un anunț emoționant, după 19 ani la Antena 1.

În data de 15 aprilie, anul 2002, Simona prezenta primul ei jurnal de știri. Nici nu împlinise încă vârsta de 24 de ani și nu bănuia că va rămâne în același trust timp de aproape două decenii.

Vedeta a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii, care i-au emoționat pe fani. Imaginile de colecție au primit mii de reacții, într-un timp scurt. Chiar și Mirela Vaida i-a transmis un mesaj frumos colegei ei.

Simona Gherghe a făcut anunțul după 19 ani la Antena 1

Prezentatoarea TV a ținut să le mulțumească din suflet urmăritorilor ei, pentru tot sprijinul pe care i l-au acordat în toți acești ani. De asemenea, Simona este fericită pentru că noua ei emisiune are un succes fenomenal la public.

“Aveam aproape 24 de ani, cand am prezentat primul meu jurnal de stiri, la Antena 1. Pe 15 aprilie 2002. Acum am 43, iar asta inseamna ca ne cunoastem de fix 19 ani. 19 ani de Antena 1! Sunt statornica, nu gluma..

Mi-ati fost alaturi la Observator, la Geniali, in toate proiectele speciale, la Acces Direct, iar acum la Mireasa. In septembrie, m-am aventurat la carma primului meu reality-show. In cateva luni, @mireasa_oficial a ajuns lider de piata!

Nu am cuvinte sa va multumesc… Pentru un prezentator si echipa lui e cea mai mare rasplata. Va multumesc pentru ca mi-ati fost alaturi, aproape zi de zi, in acesti 19 ani. Ma inclin. Sunteti in inima mea!”, a scris Simona Gherghe, pe Instagram.

A post shared by Simona Gherghe | TV HOST (@simgherghe)

Ce a anunțat prezentatoarea TV despre noul sezon Mireasa

Începând din 6 martie 2021, Simona a revenit la TV, alături de concurenții emisiunii pentru a afla cine descoperă marea iubire. Prezentatoarea a făcut o serie de declarații la acel moment.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat!

Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii.

Vă invit să îi cunoaşteţi în gala de sâmbăta aceasta, de la ora 13:45, de la Antena 1 şi să ne spuneţi părerile cu privire la ei şi la deciziile pe care le vor lua, pe conturile de social media ale emisiunii!”, a declarat atunci Simona Gherghe.