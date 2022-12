Simona Gherghe a răbufnit, după ce o concurentă din casa Mireasa a ajuns la spital în comă alcoolică: „La un pas de atac de cord”

Un episod șocant într-o emisiune filmată 24/ 24. Miruna, una din concurentele show-ului matrimonial Mireasa, a consumat alcool fără măsură și a fost găsită de o altă fată, inconștientă, în baie. Medicii au intervenit de urgență, iar ea spune că nu-și mai amintește nimic.

Scandal în casa Mireasă, cu puțin timp înainte de încheierea sezonului. Miruna a ajuns la spital, în comă alcoolică

Miruna, una dintre concurentele emisiunii Mireasa, a surprins atât audiența, cât și pe cei din casă, dar nu într-un mod plăcut. La petrecerea burlacilor și a burlăcițelor, care se organizează întotdeauna înainte de finalul sezonului, tânără s-a distrat peste măsură.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Miruna a consumat mai mult alcool decât a trebuit și a ajuns într-o situație fără precedent, în ciuda faptului că în casă camerele de filmat merg fără oprire.

La un moment dat, în timpul petrecerii, a plecat la baie, unde a fost găsită inconștientă de o altă colegă.

ADVERTISEMENT

Medicii au intervenit imediat, iar diagnosticul primit de tânără nu a fost unul care să facă cinste emisiunii. a răbufnit.

„N-am vrut să vă șochez cu imaginile astea, dar chiar a fost grav. Și sper să fie ca o lecție. Știi ce scrie pe biletul tău de externare?

ADVERTISEMENT

Doamna doctor a scris cu litere mari: ‘STOP ALCOOL!’. Cine știe ce și-au imaginat oamenii ăia, când ești cu diagnostic etilism acut, deci, erai în comă alcoolică. La un pas de atac de cord, puteai să faci stop cardiac”, a reacționat Simona Gherghe, în direct.

Miruna susține că nu-și mai amintește nimic

Simona Gherghe le-a oferit Mirunei, iubitului său, Cosmin, dar și mamei acestuia ocazia să privească două minute necenzurate din seara incidentului.

ADVERTISEMENT

Tânără s-a rușinat, și-a recunoscut vina și a mărturisit că nu-și amintește ce s-a întâmplat. Concurenta emisiunii Mireasă a susținut că nu obișnuiește să consume alcool, iar în cazul de față a băut prea multe shot-uri, într-un timp foarte scurt.

ADVERTISEMENT

„La un moment dat am simțit că mă ia foarte rău amețeala. Ce s-a difuzat mai devreme, de la dans, nu mai țineam minte. Eu eram prezentă acolo, dar nu-mi aduc aminte nimic, cum am dansat. Știu clar că am vorbit cu Gabriela și acolo a fost ultimul moment pe care mi l-am amintit. Nu mai știam că m-am dus la toaletă, nu-mi aduc aminte nimic.

Eu, dacă merg la o petrecere, beau vin cu suc, dar dacă simt că m-am amețit după o cană, două, că atât îmi este de ajuns, mă opresc. Aici a fost vorba că am dat toate shot-uri. Și au fost unul după altul, la un timp relativ scurt. Nu am știut că voi reacționa așa, când am simțit amețeala aceea m-am oprit”, a spus Miruna.