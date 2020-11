Simona Gherghe, adevărul despre întoarcerea la Antena 1. De ce a acceptat oferta de la Mireasa

Simona Gherghe s-a întors de curând la Antena 1, ca prezentatoare a reality-show-ului matrimonial „Mireasa” când nimeni nu mai credea că va reveni în televiziune. Vedeta a vorbit despre acest proiect, căci nimeni nu se aștepta să o vadă în această postură.

Gazda emisiunii „Acces direct” timp de mai mulți ani a rămas fără scaunul ei după ce Mirela Vaida a înregistrat audiențe record pentru magazinul de la ora 17:00, mai ales în epoca de aur a Vulpiței.

Simona a fost tatonată cu mai multe oferte, însă a acceptat să prezinte un reality-show matrimonial, lucru care a surprins pe toată lumea.

Simona Gherghe a dezvăluit de ce a acceptat oferta de la Mireasa

Într-un interviu pentru revista Viva!, Simona a vorbit despre culisele acceptării revenirii la Antenă și cum arată acum viața ei profesională.

„Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emotii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK”, a spus Simona Gherghe pentru revista mai sus menționată.

N-a mai fost încântată de Acces direct

„Unul dintre motivele pentru care am acceptat proiectul a fost şi programul. Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm.

Practic, lipsesc de lângă ei puțin. Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca asta uriaşă despre care vorbeşti. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară. (zâmbește)”, a completat Gherghe.

Vedeta a mai spus că nu și-a mai dorit întoarcerea la Acces direct, lucru care s-ar fi putut întâmpla fără nicio problemă pentru că și-a dorit să facă altceva în televiziune. Schimbarea a venit la momentul oportun, iar noul ei program, după cum a spus chiar ea, îi convine pentru că seara poate să petreacă mai mult timp cu familia.

