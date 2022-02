Simona Gherghe, despre cel mai greu lucru în izolare. Ce spune despre copii: “Chestia asta m-a dat peste cap”

Simona Gherghe trece prin momente grele de când a fost diagnosticată cu COVID-19 și se află în izolare. Prezentatoarea TV este în continuare acasă, chiar dacă zilele de carantină s-au terminat.

Vedeta încă are simptome specifice bolii și vrea să-și protejeze familia. Faptul că a păstrat distanța față de cei doi copii cât timp a fost bolnavă a făcut-o să realizeze cât de important este timpul petrecut alături de cei dragi.

Prezentatoarea de la Mireasa suferă foarte mult pentru că nu-și poate atinge copiii, chiar dacă stau în aceeași casă.

Simona Gherghe, despre cel mai greu lucru în izolare

Simona Gherghe a realizat cât este de important atingerea fizică, acum că a stat departe de copiii ei, din cauza

Ana și Vlad, copiii vedetei de la Antena 1, iubesc să fie pupați și îmbrățișați, la fel și prezentatoarea TV, care le oferă iubire și atenție.

Din cauza infectării cu coronavirus, blondina a stat departe de ei, la câțiva metri distanță, pentru a-i proteja cât mai bine. Simona Gherghe a vorbit despre conectare și spune că, deși nu este un spirit ludic care se joacă cu copiii ei, este întotdeauna alături de cei doi micuți.

“Nu sunt un spirit foarte ludic, poate că nu am nici cea mai mare răbdare, uneori simt ca sunt obosită, dar sunt acolo pentru ei. Ai mei iubesc îmbrățișările și pupicii, sute, mii de pupici. Mult prea mulți, ar zice bunicii

Suntem acasă de aproape o săptămână, toți patru, și, deși suntem atât de aproape, nu-i pot îmbrățișa și pupa și chestia asta m-a dat peste cap. Păi e nevoia ta, veți spune. Și da, vă dau dreptate. Sunt la fel de dependentă de apropierea asta fizica.

Dar o sa treacă și ne promitem sute de îmbrățișări. Ne-am dat seama că 2022, așa la început cum este el, ne-a adus cele mai multe momente petrecute doar noi patru. Întâi vacanța, apoi carantina asta.

Vreau să găsesc florile din mucegaiul ăsta de izolare. Și fix asta e: suntem ÎMPREUNĂ, ne conectăm!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram, în dreptul unei fotografii de acasă, alături de copii.

Ce simptome a avut Simona Gherghe

Simona Gherghe a lipsit câteva zile de pe micile ecrane, fiind înlocuită de Gabriela Cristea. Prezentatoarea le-a spus fanilor că nu s-a simțit foarte bine din cauza infectării cu coronavirus.

Prezentatoarea a avut frisoane și dureri în gât, motiv pentru care .

“M-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e, la mine așa a început, cu durere în gât. Acum, nu prea am voce.

La început am crezut că am amigdalită. Oricum, e mai rău noaptea. Sunt ok, chiar dacă nu am dormit foarte mult.”, a declarat vedeta la scurt timp după ce a aflat că este infectată cu SARS – CoV – 2.

Sâmbătă, Simona Gherghe i-a informat pe urmăritori că , iar izolarea s-a terminat oficial vineri. A decis să mai rămână acasă până când se va simți mai bine.

“Astăzi este prima zi când mă simt om. Zilele trecute nu am fost tocmai bine. Este și prima zi când, teoretic, aș putea să ies pentru că decizia de izolare a fost până ieri (n.r. 18 februarie 2022) inclusiv.

Dar nu o să o fac pentru că în continuare tușesc și simt eu că mai am simptome și nu vreau să pun în pericol pe nimeni.”, a scris aceasta pe rețelele sociale.