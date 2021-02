Simona Gherghe, de urgență cu fiul la medic: “A fost un accident cumplit”

Prezentatoarea TV Simona Gherghe a trecut prin momente cumplite, în urmă cu două zile, când fiul său, Vlad, în vârstă de un an și 9 luni, a suferit un accident în timp ce se juca împreună cu sora sa.

Simona Gherghe mărturisește că a avut o perioadă extrem de încărcată emoțional, după ce băiețelul ei a căzut în timp ce alerga. Micuțul Vlad, care este ca argintul viu, s-a împiedicat, a căzut cu gura de parchet, și a rămas fără un dinte. Imaginea cu băiețelul plângând, plin de sânge, a marcat-o pe vedeta Antenei 1 care recunoaște că, în noaptea de după accident, nu a închis un ochi.

Simona Gherghe, de urgență cu fiul la doctor

“Vreau să vă povestesc ce am pățit acum două seri pentru că m-am speriat foarte tare. Vlad a căzut, alerga cu Ana, cum fac ei permanent, și a căzut cu fața de parchet. Avea suzeta în gură și și-a spart un dințișor, incisivul central superior.

A fost cumplit, pentru că m-am speriat foarte tare, vă dați seama dințișorul lui de lapte pe care îl are de câteva luni. În noaptea aia, pur și simplu, nici nu cred că am dormit o oră legat, pentru că mă măcinau o mulțime de gânduri mă tot gândeam să nu îl doară. A gemut un pic în noaptea aia”, le-a povestit Simona Gherghe, prietenilor ei de pe Instagram.

Responsabilă ca întotdeauna, Simona Gherghe și-a dus fiul la medic, a doua zi, unde micuțul Vlad a avut parte de un tratament profesionist, însă, dacă vizita la cabinetul stomatologic a liniștit-o pe vedetă, nu același lucru se poate spune despre micuțul ei.

Fiul Simonei Gherghe și-a rupt un dinte

“A doua zi dimineață am verificat. Nu se mișca, nu îl durea la atingere, oricum i-am făcut o programare și am reușit să îl vadă un medic. Așa că am mers aseară cu el și cu Ana la medic… cert este că nu trebuie să vă speriați.

Este bine să îl vadă un doctor, să vadă dacă a fost afectat nervul și dacă gingia este în regulă. Trebuie să revenim peste o lună la control, trebuie să urmărim să nu i se înnegrească dințișorul și vreo trei săptămâni să evităm alimentele tari, reci sau calde”, a spus prezentatoarea TV.

Simona Gherghe mărturisește că, în comparație cu sora sa, Ana, micuțul Vlad este un copil anxios și nu foarte sociabil, și asta pentru că nu a avut ocazia să socializeze foarte mult, de când a izbucnit pandemia de COVID-19, însă intenționează să îl înscrie la grădiniță, în viitorul apropiat.

“Vlad a plâns, o pun pe seama pandemiei, este copil pandemic, cum îi spun eu, a stat mai mult în casă și, de fiecare dată când ieșim, este cam anxios”, a adăugat Simona Gherghe.

