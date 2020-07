Simona Gherghe, de urgență la spital și testată cu noul coronavirus: „Am avut o durere de cap puternică, m-am simțit rău”

Simona Gherghe s-a testat pentru noul coronavirus, după ce s-a simțit rău și a avut dureri mari de cap.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a luat decizia de a se testa de COVID-19, după ce o prietenă care a vizitat-o s-a simțit foarte rău, iar la scurt timp a avut și ea aceleași stări.

Fosta prezentatoare Acces Direct a dezvăluit rezultatul testului pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Gherghe, testată de noul coronavirus

Fără nicio exagerare, după ce s-a simțit rău, Simona Gherghe s-a dus de urgență la spital, unde s-a testat din banii proprii de noul coronavirus. Vedeta nu a stat pe gânduri când a văzut că starea ei nu este bună, mai ales că stările veneau în contextul în care o prietenă ce fusese în casa ei s-a simțit, de asemenea, rău, însă care nu a dorit să facă testul pentru coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Conștiincioasă, SImona Gherghe a făcut testul COVID-19 și a așteptat 30 de ore în stres pentru a afla răspunsul. Din fericire, stările de rău nu se datorau coronavirusului, ci aveau altă cauză medicală.

„ Vineri am avut o durere de cap foarte puternică și care a fost determinată de o discuție cu un om foarte apropiat de familia noastră, care m-a sunat joi și mi-a spus că nu poate veni la noi pentru că-i este foare rău. I-am spus să facă testul de coronavirus, i-am spus chiar că-i voi transfera eu banii pentru acesta. A refuzat. A spus că nu o pot obliga eu să facă testul. Așa este! I-am spus că nu e o joacă acest lucru, că trebuie să fim responsabili (…) Așa că după ce m-am simțit rău, având în vedere că virusul acesta are atât de multe simptome, iar durerea de cap este unul dintre acestea, m-am programat și m-am dus la o clinică privată și am făcut testul. A durat 30 de ore până am aflat rezultatul, nu vreți să știți cum a fost…a venit însă, e negativ. Suntem bine toți, asta este tot ce contează acum.”, a mărturisit Simona Gherghe într-un live pe Instagram.