Simona Gherghe, detalii despre vacanța din Turcia. Ce s-a întâmplat după ce s-a cazat la hotel

Cunoscuta prezentatoare TV a recunoscut că a plecat din țară cu câteva îndoieli legat de din Turcia, țară pe care a mai vizitat-o de două ori înainte de a deveni mamă. Acum se pare că are o altă impresie.

Simona Gherghe, detalii despre sejurul din Turcia. Impresii din vacanța cu familia

Simona Gherghe a oferit detalii despre vacanța din Turcia. Vedeta a subliniat ce i s-a întâmplat după ce s-a cazat la hotel, frumoasa blondină mărturisind că acum ceva vreme nu era deloc încântată de all inclusive.

Se pare că moderatoarea are o cu totul altă părere în momentul de față. În plus, prezentatoarea nu resimte căldura din luna august și nici insectele pentru că restorul în care stă este construit într-un parc natural.

„Noi suntem în vacanță în Turcia. Cred că v-am mai spus că am venit așa cu destul de multe îndoieli în ceea ce privește Turcia și sistemul ăsta all inclusive pentru că înainte să avem copiii, am mai fost de două ori și nu ne-a plăcut deloc.

De la faptul că era prea cald în august până la nebunia de la mâncare. În fine, nu a fost ce trebuie. Însă, acum, este senzațional unde suntem aici și nu resimțim deloc căldura.

Restorul în care ne aflăm se află într-o grădină botanică, un parc natural și practic nu sunt țânțari. Aproape toate zonele sunt umbrite cu copaci foarte mari și vegetație luxuriantă.

Copiii sunt megafericiți, noi la fel. Este foarte bine. Până acum ne plăcea Grecia, însă acum ne place Turcia”, a povestit Simona Gherghe la secțiunea Stories de pe .

Simona Gherghe, încântată de vacanța din Turcia

Simona Gherghe nu stă numai la piscină cu cei doi copii, ci și la mare, în special după-amiaza. a mai menționat că este foarte încântată de acest sejur și că totul este la îndemână pentru familiile cu copii.

Prezentatoarea de la Antena 1 pare că a trecut în plan secund Grecia, țară despre care până de curând avea numai cuvinte de laudă. Acum are o altă preferință, Turcia, loc unde a ajuns la recomandarea unor prieteni.