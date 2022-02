Simona Gherghe, după COVID-19: ”E prima zi când mă simt om”! Vedeta refuză încă să iasă din casă

Simona Gherghe și-a îngrijorat fanii după ce, în ultimele zile, a lipsit de pe micile ecrane și nici nu a mai fost activă pe conturile sale de socializare. Bolnavă de COVID-19, vedeta TV a postat, în urmă cu câteva ore, un mesaj prin care și-a liniștit fanii și cunoscuții, recunoscând totodată că trecerea prin boală nu a fost una prea ușoară pentru ea.

Simona Gherghe are încă simptome de COVID-19, deși, teoretic, s-a vindecat

”M-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate și am dureri puternice de gât, a început un pic și tusea, cam asta e, la mine așa a început, cu durere în gât Acum, nu prea am voce. La început am crezut că am amigdalită. Oricum, e mai rău noaptea. Sunt ok, chiar dacă nu am dormit foarte mult”, spunea, acum câteva zile,

Acum, Simona Gherghe a explicat că lucrurile nu sunt deloc simple pentru ea și chiar dacă, în teorie, s-a vindecat, încă se resimte din cauza virusului care a făcut prăpăd în toată lumea.

”Astăzi este prima zi când mă simt om. Zilele trecute nu am fost tocmai bine. Este și prima zi când, teoretic, aș putea să ies pentru că decizia de izolare a fost până ieri (18 februarie 2022, n. red.) inclusiv.

Dar nu o să o fac pentru că în continuare tușesc și simt eu că mai am simptome și nu vreau să pun în pericol pe nimeni”, a explicat Simona Gherghe pe conturile ei de socializare, vedeta TV luând decizia să se autocarantineze încă o perioadă.

Ba chiar, a explicat Simona Gherghe, ea va rămâne în casă cât timp va fi nevoie, decizia ei fiind luată pentru a nu îi expune pe cei dragi. ”E foarte posibil să mai fiu pozitivă câteva zile de acum înainte, dar asta nu înseamnă că voi transmite virusul. Să se mai estompeze un pic simptomele”, a mai spus Simona Gherghe.

Doar fetița Simonei Gherghe a scăpat de COVID din toată familia

Simona Gherghe a vorbit pe conturile sale de socializare și de faptul că, în familia lor, doar Ana, fiica ei și a lui Răzvan Săndulescu a scăpat, până acum, de COVID-19. ”În rest suntem OK, Răzvan este și el pozitiv, Ana este singura care rezistă și sper să rămână așa. Săraca, poartă măscuță în casă. Și noi face asta, totul ca să ne protejăm”, a mai spus Simona Gherghe.

De altfel, acum câteva zile, recunoștea Simona Gherghe, faptul că Vlad, copilul ei mai mic, s-a îmbolnăvit de COVID a dat-o peste cap. “Și Vlad a luat virusul. Aseară am primit rezultatul testului PCR și este pozitiv. El se simte bine, este super energic.

Nu pare să aibă simptome, în afară de o tuse pe care o avea oricum de la o răceală recurentă. Recunosc, treaba asta m-a cam dat peste cap”, spunea prezentatoarea de la Mireasă de la Antena 1.

Și, dacă tot a început să se simtă mai bine, vedeta TV a început să se ocupe de trebuirile gospodărești pe care, din motive cât se poate de serioase, le-a amânat în ultimele zile, atunci când s-a simțit mai rău din cauza bolii.

”Și dacă tot sun aptă și mai simt mai bine fizic, am făcut ordine în casă, am pus rufe la spălat. M-a ajutat și mamaie, azi dimineață, a venit aici la ușă și mi-a lăsat o oală de ciorbă și una de sarmale și ne-am văzut la geam. Copiilor le este foarte dor de bunici”, a mai spus Simona Gherghe pe contul ei de Instagram.

Simona Gherghe, înlocuită de Gabriela Cristea

Simona Gherghe, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, nu s-a mai putut prezenta la pupitrul emisiunii pe care o prezintă, Mireasa. Soluția de avarie aleasă de șefii din Antena 1 a fost Gabriela Cristea, cea care a înlocuit-o pe Simona pe perioada bolii.

În altă ordine de idei, anul acesta pare să fie unul problematic pentru Simona Gherghe atunci când vine vorba despre sănătate, .

“Totul a început în vacanță când m-am trezit cu o amețeală foarte puternică, nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu sunt anemică de când mă știu și cumva obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu am experimentat niciodată. Practic nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să-mi mențin echilibrul.

Avea senzație de vomă de la amețeală, de dimineață am chemat medicul hotelului. Mi-a făcut o perfuzie pentru amețeală, mi-au făcut analize de sânge. Până m-am întors în țară au continuat aceste senzații de amețeli, am vorbit cu medicii și m-au trimis la ORL, pentru că mi-au spus că este foarte posibil să aibă treabă cu urechea. Otoliți, asta a fost problema și dacă se deplasează îți dau stările astea de vomă și amețeli”, spunea Simona Gherghe acum o lună.