Simona Gherghe, imagine emoționantă cu fiica sa, Ana, de 8 martie. Cum au apărut cele două pe rețelele de socializare 

Simona Gherghe a făcut publică o imagine emoționantă cu fetița sa, Ana, pe rețelele de socializare. Prezentatoarea a postat-o cu ocazia zilei de 8 martie și a scris cuvinte extrem de frumoase despre fiica ei, care îi seamănă foarte mult.

Simona Gherghe și fiica sa, într-o fotografie emoționantă de 8 martie

Simona Gherghe a avut parte de o ”Zi a mamei” memorabilă. A asistat la serbarea de la grădiniță a fiicei sale, care a fost și ultima, căci de la anul Ana va fi școlăriță. Astfel, moderatoarea emisiunii ”Mireasa” s-a simțit profund mișcată de eveniment.

Simona Gherghe s-a declarat uimită de trecerea timpului și și-ar mai dori ca atât Ana, cât și Vlad, fiul său, să mai rămână mici, încât să se bucure mai mult de ei. După serbarea fetiței, dar și cea a băiețelului, care a avut loc în urmă cu o zi, pe 7 martie, jurnalista a mers în vizită la cea care i-a dat naștere.

”A fost asa o zi frumoasa… de fapt, am inceput sarbatoarea inca de ieri, la grupa lui Vladi, iar azi a fost un festival de lacrimi, la serbarea Anei. Poate si pentru ca e ultimul 8 martie la gradinita. De la anul, Ana mea mica, Nuchi a mea merge la scoala…

Nu stiu cand au trecut anii astia, parca as vrea sa mai ramana asa mici, desi ei se straduiesc zilnic sa ne arate cat de mari s-au facut. Si dupa toate emotiile de la gradi, am fost in vizita la mama, caci nu se putea altfel. Mama mea, cea mai buna si mai frumoasa! La multi ani, dragile mele! Meritati tot ce-i mai bun!”, a scris Simona Gherghe pe facebook.

Simona Gherghe, relație specială cu fiica sa: ”Ca fetele, doar noi două”

La cei 45 de ani, Simona Gherghe este o mamă și o soție împlinită, pe lângă cariera de succes. I-a adus pe lume în căsnicia pe care și-a format-o cu partenerul ei, Răzvan Săndulescu, de profesie afacerist.

Celor doi copii, prezentatoarea TV are grijă să le ofere clipe de neuitat. De exemplu, în urmă cu câteva zile, a stabilit o ieșire doar între ea și fiica sa, la schi. ”Am bifat și prima ieșire, ca fetele, doar noi două”, a scris Simona Gherghe în dreptul altor imagini cu Ana.

iar de atunci par de nedespărțit. Ei au preferat să aibă o nuntă discretă, în care invitații au fost în mare parte doar cei apropiați și, desigur, părinții lor spirituali.

"Ne gândisem să organizăm o mică petrecere la piscină. Şi, dacă tot am chemat prietenii şi familia, am zis să ne şi cununăm religios. Aşa că asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap să organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxată", a povestit Simona Gherghe.