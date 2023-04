Simona Gherghe, mesaj emoționant în ziua în care a împlinit 6 ani de căsnicie cu Răzvan Săndulescu: „Mergeam mână-n mână”

Simona Gherghe sărbătorește șase ani de căsnicie cu Răzvan Săndulescu. Prezentatoarea de la Mireasa a rememorat ziua în care a spus ce mai important „da” din viața sa și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Simona Gherghe, mesaj emoționant în ziua în care a aniversat șase ani de căsnicie cu Răzvan Săndulescu

Simona Gherghe și , au împlinit șase ani de căsătorie. Cu acest prilej, , a transmis în mediul online un mesaj emoționant.

Vedeta a publicat două fotografii de la Starea Civilă și a rememorat evenimentele din acea zi. Simona Gherghe și-a amintit că pe atunci era gravidă și se pregătea să nască. Din acest motiv, ea și Răzvan Săndulescu nu au organizat o petrecere după.

„Acum 6 ani, mergeam mână-n mână la Starea Civilă. Noi trei, căci era și Ana cu noi. Da, eram foarte gravidă, atât de gravidă încât am stat cu frică să nu nasc pe-acolo. De la emoții, de la complicațiile pe care le-am avut în ultimele luni în sarcina cu ea.

A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere după ce am spus marele DA și am devenit doamna Săndulescu. Practic, după momentul respectiv, ne-am suit amândoi în mașină și am venit acasă.

Cred că am comandat ceva de mâncare și am dormit, mai mult ca sigur. A, da! Îmi amintesc că totuși m-a trecut pragul în brațe, la intrarea în casă. Norocul lui Răzvan Săndulescu a fost că nu mă îngrășasem prea tare”, a transmis Simona Gherghe

Motivul pentru care prezentatoarea Mireasă a avut cele mai mari emoții în ziua cununiei

Totuși, în afară de sarcină, Simonei Gherghe îi dădea bătăi de cap modul în care va afirma că-l ia de soț pe Răzvan Săndulescu. Vedeta a mărturisit că nici măcar nu are o filmare cu momentul respectiv.

Totuși, Simona Gherghe va păstra mereu în suflet acele amintiri. Mai ales că, la numai trei săptămâni după căsătorie, pe lume a venit Ana- fiica sa, iar familia moderatoarei a devenit una și mai unită.

„Mă tot gândeam cum să spun DA-ul ăla să sune într-un fel anume. Cred că toți își construiesc în minte un scenariu despre cum să răspundă mai funny, da’ lumea oricum rade și aplaudă.

Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică. Și, acum, căutând în telefon, îmi dau seama că nu avem nicio filmare cu marea întrebare. Rămâne, însă, unul dintre cele mai frumoase momente cu noi doi. Peste trei săptămâni, avea să vină pe lume Ana…”, a povestit Simona Gherghe.