Simona Gherghe, prăduită de hoți! Ce au putut să facă infractorii? Reacția prezentatoarei tv

Simona Gherghe a fost prăduită de hoți pentru a doua oară în această lună. Vedeta este nervoasă pe situație și speră să rezolve situația și să nu mai fie nevoită să apeleze mereu la autorități.

Fosta prezentatoare Acces Direct a povestit pe Instagram că i-a fost spartul contul de Facebook și că hackerii postează în numele ei.

Vedeta a trecut de două ori într-o lună prin aceeași experiență neplăcută.

Simona Gherghe a anunțat că i s-a spart contul de Facebook

Fosta prezentatoare Acces Direct a anunțat că cel mai important cont de pe rețeaua de socializare i-a fost spart, iar drept urmare i-a contactat pe cei care se ocupă de recuperarea conturilor sparte de hackeri.

„ Contul meu oficial de Facebook (cel cu peste 822.000 de urmaritori si bifa albastra) mi-a fost spart. Stiu, am postat mesajul acesta si azi-dimineata, dar a disparut. Ideea e ca tot ce se posteaza acolo, de cateva ore, nu imi apartine. Am sesizat deja Facebook, sper sa-l recuperez cat mai repede! Pana atunci, ne auzim aici si pe Instagram!”, a scris Simona pe Instagram.

„ Pentru a doua oara in aceasta luna, pagina mea oficiala de facebook a fost spartă. Aparent, in acelasi mod ca prima data. Inca nu au postat nimic. Sper sa reusesc sa o recuperez mai repede, de data asta…😟 ma enerveaza rau situatia, mai ales ca acum nu a mai fost greseala mea,” a menționat vedeta Antena 1.

Se întoarce în televiziune

După ce a devenit mamă, fosta moderatoare a emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, s-a dedicat vieții de familie. Iar în ultimii 4 ani a devenit mamă de fată și de băiat. În mai 2021, Simona Gherghe ar trebui să se întoarcă la tv, însă rămâne e văzut ce format de emisiune va alege.

„ Cumva, așa s-au așezat lucrurile. După ce l-am născut pe Vlad, am luat decizia să plec de la Acces. Apoi, am refuzat alte două proiecte, pentru că am considerat că nu mi se potriveau. Voi reveni, atunci când o să-mi placă o emisie”, a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Fosta prezentatoare a show-ului de la Antena 1 este căsătorită cu Răzvan Săndulescu din 2018, an în care a venit pe lume și primul copil al cuplului, Ana Georgia, acum în vârstă de doi ani și jumătate.

În mai 2019, vedeta Antenei 1 a devenit din nou mamă. Ea a născut un băiețel pe care l-a numit Vlad Ioan.