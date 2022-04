Simona Gherghe, pusă într-o situație fără precedent la Mireasa. De ce l-a scos din emisie pe unul dintre băieți: „Poftim?”

Prezentatoarei Mireasa nu i-a venit să creadă toate dezvăluirile pe care le-a auzit în legătură cu trecutul unuia dintre băieții reality-show-ului de la Antena 1.

Simona Gherghe, confruntată cu o situație fără precedent la Mireasa

Pe lângă faptul că s-a aflat că Dani a lăsat în afara casei o tânără însărcinată, acesta a vorbit cu nonșalanță despre cum o bătea, în direct.

Simona Gherghe a făcut ochii cât cepele când a observat că participantul de la Mireasa încerca să își justifice pumnul pe care i l-a dat fostei sale partenere, cea care peste o lună va aduce pe lume primul său copil.

Prin telefon a intervenit doamna Ramona, mama fostei iubite a lui Dani, inculpatul din acest caz. „I-ai dat o palmă? I-ai dat un pumn că a fost vânătă 4 zile”, a spus femeia șocând întreaga casă, dar și telespectatorii.

Dani a reacționat ca și cum e un lucru minor, moment în care Simona Gherghe a început să tremure și să fie . La final primului calup de emisiune, Simona i-a cerut lui Dani să plece din emisie în casa băieților, pentru că nu mai voia să îl vadă în fața ochilor.

„Poftim? Poftim? Tu ai senzația că există vreun motiv pe lumea asta care să justifice violența fizică?”, a întrebat siderată Simona Gherghe în

Prezentatoarea l-a scos afară pe Dani din platou după ce a recunoscut cu nonșalanță că și-a lovit fosta iubită

Gherghe a sfătuit-o pe mama fostei iubite a lui Dani să fie alături de fiica ei, mai ales acum că mai are puțin timp până naște. „Poți să te duci în casa băieților și să rămâi acolo până la finalul emisiunii? Mulțumesc”, i-a zis Simona lui Dani, trimițându-l în afara platoului.

„Eu sunt fata de care vorbește. Am fost împreună până anul trecut în noiembrie, în perioada sărbătorilor. Nu știu ce v-a spus până acum. Eu sunt însărcinată.

Mai am o lună până nasc. Ne-am despărțit când aveam trei luni de sarcină. Noi nu am mai păstrat legătura deloc. A fost totul ok până la un punct”, este dezvăluirea fostei iubite a lui Dani, informație care a aruncat casa Mireasa în aer.