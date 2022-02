Simona Gherghe traversează o perioadă destul de dificilă. S-a infectat cu coronavirus și se află de câteva zile în izolare.

Pentru că stă acasă, este foarte activă pe rețelele de socializare și le spune fanilor tot ce se întâmplă în viața sa.

Cunoscuta prezentatoare a anunțat că și fiul său, Vlad, are probleme de sănătate.

Simona Gherghe se confruntă cu noi probleme. Ce se întâmplă cu fiul prezentatoarei. “M-a dat peste cap”

Familia Simonei Gherghe trece printr-o perioadă complicată. În urmă cu patru zile, . Chiar dacă a luat toate măsurile și a purtat masca de protecție în casă, fiul prezentatoarei a luat și el virusul.

Aceasta le-a spus fanilor că băiețelul se simte foarte bine și nu are simptome specifice bolii.

“Sunt în ziua a patra. Mă simt un pic mai bine, dar moral nu sunt deloc ok. Și Vlad a luat virusul. Aseară am primit rezultatul testului PCR și este pozitiv. El se simte bine, este super energic.

Nu pare să aibă simptome, în afară de o tuse pe care o avea oricum de la o răceală recurentă. Recunosc, treaba asta m-a cam dat peste cap”, a spus Simona Gherghe pe Instastory.

vedeta se confruntă și cu o altă problemă. Noaptea nu poate să doarmă foarte mult, iar ziua oricât ar încerca nu reușește să se odihnească deloc.

“Azi noapte, cred că a fost prima dată de când am Covid de când am dormit mai bine. Am niște insomnii îngrozitoare și am vorbit cu niște prieteni care au avut virusul. Aparent este un simptom al acestei boli.

Eu credeam că este de la stresul meu, să nu se îmbolnăvească cei dragi și așa mai departe. Poate că este și asta, că te gândești, după doi ani în care te-ai vaccinat și ai făcut tot ca să nu te îmbolnăvești, l-ai luat.

În fine, cel mai tare mă dau peste cap insomniile. Îmi fac teste zilnice, abia duminică o să fac un PCR.”, a mai spus prezentatoarea emisiunii Mireasa de la Antena 1.