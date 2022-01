Ce a determinat-o pe Simona Gherghe să renunțe la vacanța anuală petrecută în România. „Schiul trebuie sa fie o plăcere, nu un chin”

După ani întregi în care Simona Gherghe a mers cu familia în vacanță într-o stațiune montană din România, anul acesta a fost nevoită să aleagă o altă destinație, departe de țară.

Printr-o postare publicată pe rețelele de socializare, vedeta Antena 1 și-a motivat decizia și a mărturisit că abia așteaptă să repete experiența.

Ce locație a ales Simona Gherghe pentru vacanța de iarnă?

Simona Gherghe a depănat amintiri din vacanță împreună cu urmăritorii săi de pe Instagram. Realizatoarea de televiziune a mărturisit că, deși obișnuia ca în fiecare an să meargă cu soțul și cei doi copii la munte, în România, de data aceasta au fost nevoiți să-și schimbe planurile.

a fost dezamăgită de faptul că în nicio stațiune montată din țară nu era zăpadă. După mai multe căutări, Simona Gherghe s-a orientat și a ales o locație exotică, cu mult soare. Astfel, aceasta a făcut repede pregătirile și a plecat în Dubai.

„Prima data am zis sa fie Poiana Brașov. Apoi, din lipsa de zăpadă, la început de ianuarie, ne-am orientat spre Sinaia. Doar că acolo… viscol si temperaturi de -10 grade, deloc bune pentru schi, mai ales pentru copii. Schiul trebuie sa fie o plăcere, nu un chin.

Am mai analizat Straja sau Păltiniș, dar și aici temperaturile îmi dădeau mult cu minus. Așa că, de panică, am luat bilete de avion pentru Dubai. Ne-am testat toți, am ales hotelul si… așa s-a născut prima noastră vacanta la cald, iarna.”, a scris Simona Gherghe în dreptul fotografiilor publicate pe Instagram.

Copiii Simonei Gherghe au fost încântați de experiență

Cei care s-au bucurat cel mai mult de vacanța în Dubai au fost cei doi copii pe care Simona Gherghe îi are împreună cu Răzvan Săndulescu. Cei mici au avut ocazia să înoate alături de delfini și s-au jucat pe plaja însorită cât a fost ziua de lungă.

Din păcate oboseala și-a pus amprenta asupra micuților, iar crizele de furie nu au întârziat să apară. Însă, atunci când privește înapoi, pentru Simona Gherghe contează cel mai mult momentele de bucurie și așteaptă nerăbdătoare următoarea vacanță.

„Copiii au fost mega încântați, au înotat cu un delfin, s-au jucat in parcul acvatic la tobogane, au făcut plajă si baie-n mare, s-a lăsat cu multe tantrumuri de la oboseală, am sărit peste somnul de prânz, au mâncat multe paste, pizza, fructe si înghețată.

A fost neașteptat de frumos, ne-am întors obosiți (mai ales noi, părinții), dar fericiți că ne-am descurcat perfect în patru. E gata vacanța, acum sper sa mai prindem câte o zi la schi, în weekenduri. Și visăm la următoarea!”, a povestit Simona Gherghe.

