Simona Gherghe, vehementă privind vaccinarea obligatorie: „Caut-o pe Olivia Steer”

Am vorbit, zilele trecute, despre vaccinare si mi-am atras pe pagina o multime de antivaxeri. Ma asteptam, pentru ca stiam ca sunt reactivi si agresivi. Nu-i nimic, eu imi asum opinia provaccinare! Argumentat si documentat. Cred in medici si in evolutia medicinei si in toate armele pe care le avem impotriva unor boli extrem de grave. 🌸 #provaccinare #mamadedoi #opiniamea #simonagherghe

