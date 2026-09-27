Sport

Simona Halep, 35 de ani! Cum arată viața fostei sportive după retragerea din tenis

Simona Halep a lăsat tenisul profesionist în urmă, dar cochetează cu activitățile sportive în continuare. Cu ce se ocupă fosta lideră mondială acum, la 35 de ani.
Mihai Dragomir
27.09.2026 | 11:20
Simona Halep 35 de ani Cum arata viata fostei sportive dupa retragerea din tenis
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Simona Halep și viața la 35 de ani. Ce face după retragerea din tenis. Foto: Captură Instagram simonahalep / Colaj FANATIK.
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Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din tenis pe 4 februarie 2025, după participarea la Transylvania Open, însă a avut parte de meciul oficial de retragere la BT Arena din Cluj, în luna iunie a acestui an. Fosta mare sportivă aniversează duminică, 27 septembrie, 35 de ani. Cum arată viața ei în prezent.

Simona Halep, la 35 de ani. Cu ce se ocupă în prezent

Data de 4 februarie 2025 este cea la care Simona Halep anunța întreaga lume că pune stop carierei în tenisul profesionist. Ea fusese atunci eliminată categoric de Lucia Bronzetti în primul tur la Transylvania Open. Pe 13 iunie 2026, fosta mare sportivă din Constanța s-a retras în mod oficial din activitate în cadrul unui eveniment special găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca.

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Însă ea a rămas aproape de domeniul sportiv și chiar și-a făcut pasiuni noi. Ajunsă la 35 de ani, Simona Halep a cochetat și cu alte activități din această sferă. După ce a renunțat la racheta de tenis, Simona și-a găsit un nou refugiu sportiv în golf, sport pe care îl practică tot mai des în timpul liber și în care a declarat că se regăsește. Din acest motiv a ales chiar să investească o sumă importantă pentru a achiziționa o vilă într-un complex dedicat acestui sport în complexul „National Golf & Country Club”, situat în comuna Niculești, la nord de București.

Pe lângă golf, Simona s-a apucat și de padel, sport care îl pasionează la nebunie și pe Cristiano Ronaldo. Fiind o activitate derivată din tenis, tranziția a fost extrem de naturală pentru cineva precum Simona Halep. Padelul i-a permis să își folosească îndemânarea și reflexele dobândite anterior, dar într-un format mult mai social, pe un teren mai mic și cu o mecanică ușor diferită a rachetei.

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Simona Halep, ambasador onorific al turneului Transylvania Open

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open 2026, parte din circuitul WTA 250, desfășurată între 31 ianuarie și 7 februarie 2026 în BT Arena din Cluj-Napoca, a avut parte de un moment important în istoria turneului: Simona Halep a revenit în calitate de ambasador onorific al competiției. Turneul a reunit un tablou de 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. Sorana Cîrstea s-a impus atunci la simplu după o finală cu Emma Răducanu.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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