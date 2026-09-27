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Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din tenis pe 4 februarie 2025, după participarea la Transylvania Open, însă a avut parte de meciul oficial de retragere la BT Arena din Cluj, în luna iunie a acestui an. Fosta mare sportivă aniversează duminică, 27 septembrie, 35 de ani. Cum arată viața ei în prezent.

Simona Halep, la 35 de ani. Cu ce se ocupă în prezent

Data de 4 februarie 2025 este cea la care Simona Halep carierei în tenisul profesionist. Ea fusese atunci eliminată categoric de Lucia Bronzetti în primul tur la Transylvania Open. Pe 13 iunie 2026, fosta mare sportivă din Constanța în cadrul unui eveniment special găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca.

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Însă ea a rămas aproape de domeniul sportiv și chiar și-a făcut pasiuni noi. Ajunsă la 35 de ani, Simona Halep a cochetat și cu alte activități din această sferă. După ce a renunțat la racheta de tenis, sport pe care îl practică tot mai des în timpul liber și în care a declarat că se regăsește. Din acest motiv a ales chiar să investească o sumă importantă pentru a achiziționa o vilă într-un complex dedicat acestui sport în , situat în comuna Niculești, la nord de București.

Pe lângă golf, Simona s-a apucat și de padel, sport care . Fiind o activitate derivată din tenis, tranziția a fost extrem de naturală pentru cineva precum Simona Halep. Padelul i-a permis să își folosească îndemânarea și reflexele dobândite anterior, dar într-un format mult mai social, pe un teren mai mic și cu o mecanică ușor diferită a rachetei.

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Simona Halep, ambasador onorific al turneului Transylvania Open

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open 2026, parte din circuitul WTA 250, desfășurată între 31 ianuarie și 7 februarie 2026 în BT Arena din Cluj-Napoca, a avut parte de un moment important în istoria turneului: Simona Halep a revenit în calitate de ambasador onorific al competiției. Turneul a reunit un tablou de 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. atunci la simplu după o finală cu Emma Răducanu.