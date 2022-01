Simona Halep, titlul WTA cu numărul 23 al carierei. Ce trofee a mai câștigat românca

După un 2021 marcat de accidentarea care a ținut-o mult timp departe de terenul de tenis și parcursul modest de la revenire, Simona Halep are în sfârșit motive întemeiate să zâmbească. nu reprezintă doar un pas important în atingerea obiectivului impus la începutul acestui an – revenirea în Top 10 – , ci și titlul WTA cu numărul 23 al carierei.

Simona Halep a atins o bornă impresionantă după succesul de la Melbourne. Ce trofee mai are în palmares

Ascensiunea fulminantă a sportivei noastre a început încă din 2013, când și-a trecut în cont nu mai puțin de șase trofee, la Nurnberg, ‘S-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, ca în anul următor să se impună, fără mari emoții, la Doha şi Bucureşti. Grație evoluțiilor, toamna lui 2017 avea să o găsească pe prima poziție în clasamentul WTA, ca în 2018 să-și adjudece primul turneu de Mare Slam, după o finală de trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-1, în fața americancei Sloane Stephens.

Tuturor acestor performanțe li se adaugă, însă, 17 finale pierdute, la Fes, Maroc (2010, în 2012), Bruxelles (2012), Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor (2014), la Toronto şi Cincinnati (2015), la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing (2017), Australian Open, Roma şi Cincinnati (2018), respectiv Doha şi Madrid (2019).

Toate trofeele WTA cucerite de-a lungul carierei:

Nurnberg – zgură (2013) Rosmalen – iarbă (2013) Budapesta – zgură (2013) Connecticut Open – hard (2013) Kremlin Cup – hard indoor (2013) Turneul Campioanelor B – hard indoor (2013) Doha – hard (2014) București – zgură (2014) Shenzhen – hard (2015) Dubai – hard (2015) Indian Wells – hard (2015) Madrid – zgură (2016) Rogers Cup – hard (2016) București – zgură (2016) Madrid – zgură (2017) Shenzhen – hard (2018) Roland Garros – zgură (2018) Rogers Cup – hard (2018) Wimbledon – iarbă (2019) Dubai – hard (2020) Praga – zgură (2020) Roma – zgură (2020)

Urmează primul turneu de Grand Slam al anului

Datorită victoriei categorice din finala Melbourne Summer Set 1, Simona Halep acumulează 2.855 de puncte și urcă pe poziția a 15-a în clasament, la doar 26 de lungimi în urma japonezei Naomi Osaka, cea care ar fi trebuit să dispute semifinala pe hardul de la Melbourne, dar a declarat forfait din cauza unor probleme medicale.

Din dorința de a evita o posibilă accidentare care i-ar pune în pericol participarea la Australian Open, sportiva noastră a decis împreună cu staff-ul său .

„Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de Australian Open este să aduni meciuri. A jucat cinci meciuri acum. Simona nu a jucat des în săptămâna dinainte de Grand Slam. Pe undeva, este o decizie înțeleaptă, se va antrena în continuare aici, la Melbourne”, a explicat Daniel Dobre.

Obiectivul pentru anul 2022 rămâne revenirea în Top 10

De fiecare dată când s-a pus problema obiectivului stabilit pentru actualul sezon, Simona Halep a subliniat că nu-și dorește altceva decât să-și recâștige locul în primele zece jucătoare ale lumii. Momentan, topul arată astfel:

Ashleigh Barty – 8.051 puncte Aryna Sabalenka – 5.882 puncte Garbine Muguruza – 5.635 puncte Barbora Krejcikova – 5.008 puncte Karolina Pliskova – 4.637 puncte Anett Kontaveit – 4.351 puncte Maria Sakkari – 4.255 puncte Iga Swiatek – 3.971 puncte (poate să mai câştige puncte) Paula Badosa – 3.818 puncte Ons Jabeur – 3.455 puncte

„Vreau să termin anul în Top 10, dacă este posibil. Acesta este obiectivul și visul meu. Știu că va fi dificil, dar știu că nu este imposibil. Îmi plac provocările. Îmi place presiunea.

Este bine că am parte de un restart, o reîmprospătare în mintea mea. Simt că este posibil să revin în Top 10. Am această încredere. Trebuie doar să depun efort și să am încredere”, a declarat Simona Halep pentru .