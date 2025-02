Simona Halep a ajuns la Transylvania Open cu un nou anunț dur: ”Am accidentări ce nu pot fi remediate!”

Simona Halep (33 de ani, locul 868 WTA) a venit cu noi precizări cu privire la retragerea ei din tenis, la conferința de presă premergătoare turneului Transylvania Open de categorie WTA 250.

Simona Halep a comunicat la conferința de dinaintea Transylvania Open că nu își dorește să se retragă încă

Halep a explicat că încă nu a decis să își încheie cariera. din cauza vârstei și a accidentărilor care îi creează mari dificultăți.

”Am fost întrebată dacă mă gândesc la retragere. Va fi și momentul acesta, nu știu când încă. Va fi pentru că e normal, am deja o vârstă în tenis. Am accidentări care nu pot fi remediate.

Acum sunt la Cluj și, cum am spus, vreau să mă bucur de săptămâna aceasta și îmi doresc să joc cât se poate de bine, cât mai mult”, a declarat fosta lideră mondială, dublă câștigătoare de Grand Slam la Roland-Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019.

Halep, nerăbdătoare să joace în Ardeal

. Meciul este programat să se desfășoare marți, pe 4 februarie. Halep s-a arătat nerăbdătoare să joace la turneul din Ardeal. Ea va participa și la dublu, alături de Ana Bogdan.

”Anul acesta abia aștept să joc la Cluj. Am mai jucat în trecut la Fed Cup și a fost minunat. Am emoții, chiar dacă am atâția ani în circuit. De fiecare dată când vin aici, mă simt diferit.

Mă simt bine și sper să joc cât se poate de bine. Să ne bucurăm în săptămâna aceasta și doresc ca Transylvania Open să mai câștige încă o dată premiul pentru cel mai bun și cel mai frumos turneu.

Simona Halep: ”E bine că nu jucăm între noi”

Nu prea mă pricep eu să fac comentarii despre tragerea la sorți. E bine că nu jucăm între noi. Așa avem posibilitatea să ajungem cât mai multe românce cât mai departe pe tablou. Este un tablou solid, din punctul meu de vedere.

Sunt multe sportive care joacă foarte bine. Mi-am decis soarta, așa că voi vedea marți ce voi face. Sper să fie meciuri frumoase. Asta contează și româncele să meargă cât mai departe, pentru că e cel mai plăcut să joci acasă”, a mai transmis Simona Halep.

Simona Halep, la conferința de presă dinaintea Transylvania Open