Simona Halep a analizat înfrângerea cu Caroline Garcia: „A fost foarte agresivă!”. Ce spune despre noul antrenor

neașteptată, în primul tur de la Doha, în fața Carolinei Garcia, scor 4-6, 3-6.

Simona Halep a analizat înfrângerea cu Caroline Garcia

că a prestat un joc slab în meciul cu Caroline Garcia. Însă, aceasta a scos în evidență și faptul că vântul puternic, respectiv jocul agresiv practicat de adversara sa, au îngreunat-o.

Totodată, cea mai bine cotată jucătoare de tenis româncă a mărturisit că nu a reușit să treacă, încă, peste acest eșec.

„Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a mai spus că, în viitorul apropiat, cu siguranță va avea un nou antrenor. Și a ținut să menționeze că Darren Cahill nu intră în calcule, având în vedere că, în prezent, are angajament.

„Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranță o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să așteptați, nu e un lucru vital.

O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a mai spus Simona Halep.

După eșecul suferit la Doha, Simona Halep va avea o pauză de două săptămâni. Începând cu 9 martie, aceasta va evolua la Indian Wells.

Apoi, sportiva româncă va juca la Miami, turneul fiind programat în perioada 22 martie – 3 aprilie.