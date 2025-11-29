Simona Halep a atras privirile în Dubai! Cum a apărut la un eveniment alături de Paula Badosa

ADVERTISEMENT

Simona Halep a bifat o apariție de senzație la Dubai. Chiar dacă a renunțat la tenis, aceasta continuă să fie prezentă la numeroase evenimente, alături de alte nume consacrate din sport.

Cum a apărut Simona Halep la un eveniment în Dubai

Astfel, după ce a participat în calitate de ambasadoare la Turneul Campioanelor, Simona Halep a mai ajuns și la un alt eveniment din Dubai de această dată. Sportiva a fost invitată de Ons Jabeur, una dintre prietenele ei din circuitul WTA.

Astfel, aceasta a luat parte la inaugurarea academiei de tenis pe care tunisianca a deschis-o la Dubai. Iar după cum spuneam anterior și alte nume celebre au fost prezente. Printre invitați s-au numărat inclusiv Paula Badosa.

Simona Halep a optat pentru o rochie galbenă, cât se poate de elegantă. De altfel aceasta a postat mai multe imagini pe contul personal de socializare și nu puțini sunt cei care au rămas impresionați când au văzut-o într-o astfel de ipostază.

Sportiva s-a reîntâlnit și cu alte sportive

Sportiva a mai postat de asemenea și un selfie alături de Paula Badosa și Ons Jabeur. Iar din imagini observăm o atmosferă cât se poate de relaxantă și niște sportive cu adevărat fericite.

Menționăm faptul că înainte să ajungă în Dubai, Simona Halep a petrecut câteva săptămâni în România și a participat și la o conferință dedicată inovației Impact Bucharest, unde a avut un discurs emoționant.

Printre altele, sportiva a vorbit despre activitatea ei de pe teren, înainte de retragere. Totodată, ea a vorbit despre eșecurile din carieră, dar și despre reușitele care au propulsat-o acolo unde și-a dorit.

„În sport, eu cred că dacă nu ești Roger Federer, poți pierde câte un meci în fiecare săptămână. Dacă vrei să simți totul ca un eșec, atunci nu e bine, pentru că trebuie să te uiți la partea bună a lucrurilor.

Când pierzi un meci, simți că înveți mai mult pentru că oferi atenție lucrurilor mai puțin bune din acel meci, apoi, a doua zi, poți îmbunătăți. Când doar câștigi, ești fericit și mergi mai departe. Eșecul nu este permanent, dar trebuie să existe pentru a deveni mai bun”, a transmis Simona Halep.

Simona Halep nu regretă retragerea din tenis

Amintim că recent, sportiva a oferit și un interviu în care a vorbit despre retragerea din tenis. Deși mulți se gândeau că regretă decizia luată, iată că .

„Nu, nu regret. Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cel mai bun lucru”, a spus Simona Halep, potrivit The National.

Ce a motivat-o însă să se retragă? După scandalul de dopaj au urmat niște accidentări, dar sportiva a încercat să se redreseze. A avut însă un moment pe teren când și-a dat seama de ceva.

Mai exact, Halep a povestit că nu se mai regăsea în postura de jucătoare. Avea dureri, iar după meciul respectiv s-a dus direct la părinții săi și le-a spus planul său. Și iată că .

„Am simțit că locul meu nu mai este acolo. Simțeam fizic, eram accidentată la genunchi și aveam dureri. Așa că după ce am pierdut primul set, mi-am dat seama și mi-am spus: «Mă opresc după asta».

Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Iar ei mi-au răspuns: «Bine, anunță asta». Așa a fost povestea. Nimeni nu a știut”, a mai dezvăluit recent Simona Halep.