Simona Halep a atras un val de reacții când a anunțat cât costă Revelionul la hotelul ei din Poiana Brașov: ”Se poate plăti cu fonduri europene?”

Simona Halep a făcut investiții majore în domeniul Horeca. Sportiva deține un hotel în Poiana Brașov, dar și unul pe litoralul românesc. Totodată, aceasta a mai făcut și alte achiziții de-a lungul timpului.

Cum arată oferta de Revelion de la hotelul deținut de Simona Halep

După cum spuneam anterior, unul dintre hotelurile deținute de Simona Halep se află în Poiana Brașov, iar cei care ajung aici se bucură de o saună, un club de noapte, sală de fitness, restaurant, dar și de room service.

Locația este una de lux, iar prețurile sunt unele pe măsură. Astfel, cine vrea să petreacă Revelionul aici are de scos din buzunar sume destul de consistente. O singură noapte de cazare poate ajunge să coste peste 3.000 de lei.

Mai exact, conform ofertei publicate recent, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, prețul pentru o noapte de cazare este de 3.575. Astfel, după un calcul simplu, un sejur de Revelion, adică patru nopți de cazare, ajunge la nu mai puțin de 14.300 lei. Iar asta înseamnă aproape 3.000 de euro.

Există și prețuri mai mari însă. Spre exemplu, tariful pentru Signature Grand Suite, o cameră mai spațioasă din hotelul deținut de Simona Halep costă 20.800 de lei, patru nopți de cazare.

Cum au reacționat internauții când au văzut tarifele

După cum spuneam mai sus, tarifele sunt destul de piperate. Astfel, . Unele persoane însă au fost chiar revoltate când au văzut prețurile.

Pe pagina oficială de Facebook a unității hoteliere s-au adunat zeci de comentarii. Nu puțini sunt cei care spun că prețurile sunt cu mult peste cele din Dubai ori chiar Spania sau Austria.

„Ce prețuri mari”. „3100 de euro camera standard???Pe bune???”. „Găsiți în Spania oferte Asturia la jumate de preț…cu tot cu avion și scăpați mai ieftin”. „Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți….Dubai sau Coasta de azur sunt pantaloni scurți…”.

„Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă procopsiti repede, rușine”. „La banii ăștia petrec in Elveția la ski”. „Și mai e și la ofertă”. „Și dacă vrem să nu o cumpărăm!!!”. „Vând apartamentul și vin, merită!”, sunt doar o parte dintre comentarii.

Ce dotări are hotelul deținut de Simona Halep

Menționăm faptul că sejurul de Revelion la hotelul deținut de Simona Halep vine cu mai multe avantaje pentru clienți, inclusiv cu o petrecere. Dincolo de asta, .

Unitatea hotelieră are, printre altele și un club de noapte. Totodată, clienții pot beneficia și de room-service, de un mic dejun de tip bufet continental sau italian, dar și de produse gratuite în baie.

„Acest hotel pune la dispoziția oaspeților camere care includ aer condiționat, un birou, un ibric electric, un minibar, o cutie de valori, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș. Baia proprie oferă articole de toaletă gratuite. La Hotel Simona Halep – Poiana Brasov, fiecare cameră include lenjerie de pat și prosoape.

Acest hotel se află la 11 km de The Black Tower și la 11 km de Piaţa Sfatului. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se află la 21 km”, se arată în descrierea hotelului deținut de Simona Halep.