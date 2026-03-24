Simona Halep a băut vinul familiei. Care este preferatul ei și cum arată eticheta produsului exclusivist

Simona Halep a avut motive de sărbătoare. Blocată în România, din cauza războiului care a tulburat viataț în Orientul Mijlociu, fostul număr 1 mondial a fost alături de tatăl și de fratele ei, care sunt născuți în aceeași zi – 23 martie. Stere Halep a împlinit, luni, 64 de ani, în timp ce Nicolae Halep a bifat o cifră rotundă, 40 de ani.

„Două suflete minunate, două generații… dar aceeași energie. Unul mă învață ce să fac în viață, celălalt cum să nu fac… sau invers, depinde de zi. La mulți ani minunați!!!”, a fost mesajul transmis de Simona Halep pentru cei mai importanți bărbați din viața ei.

Petrecerea a fost restrânsă, în familie. Simona a fost alături de părinții ei, de fratele și soția acestuia și de cei doi nepoței pe care îi are. Cu acest prilej, Simona a gustat și din vinul familiei, un produs exclusivist, recent apărut, care nu se vinde însă pe piața de larg consum.

Halep, care a câștigat din tenis peste 40 de milioane de dolari, a investit într-o cramă din județul Constanța, pentru a-i face o bucurie tatălui ei, mare pasionat de viticultură. La trei ani de când a demarat afacerea, vinul Halep se vinde momentan doar la hotelul fostei jucătoare de tenis din Poiana Brașov.

Licoarea este îmbuteliată într-o sticlă cu etichetă spectaculoasă, purând însemnele familiei. Deocamdată, vinul Halep este doar roșu, o combinație între Merlot și Cabernet Savignon, prima producție fiind cea din 2025. Stere Halep are gânduri mari cu crama familiei, intenționând să intre puternic pe piața vinurilor de calitate.

Acum a apărut chiar cu un pahar în mână, fiind servită de tatăl ei, prilej cu care a fost dezvăluită și eticheta produsului, care pare a fi preferatul Simonei.

Cei care vor să consume vinul Halep nu pot face decât la hotelul din Poiana Brașov, pe care îl are Simona. , potrivit booking.com, prețul pleacă de la 926 de euro de persoană, ceea ce înseamnă peste 4.700 de lei. În acești bani, cei care ajung în hotelul deținut de Simona Halep se bucură de o cameră frumoasă și curată, cu o priveliște superbă.

Simona se întoarce pe terenul de tenis la Chișinău

Simona Halep, retrasă din activitate anul trecut în februarie, va reveni pe terenul de tenis în luna mai. Ea va fi prezentă la ceremonia oficială de inaugurare a Centrului Național de Tenis al Moldovei. Cu această ocazie, pe 23 mai, organizatorii au pregătit un meci demonstrativ de dublu mixt la care vor participa perechile Simona Halep – Radu Albot, respectiv Juan Del Potro – Lia Belibova.