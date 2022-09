Simona Halep a coborât două locuri în clasamentul WTA, dar rămâne în Top 10. Prăbușire pentru Emma Răducanu

, după o înfrângere surprinzătoare cu Daria Snigur, sportivă din Ucraina. Venită din calificări, Snigur a câștigat scor, 6-2, 0-6, 6-4 în prima întâlnire directă cu Simona Halep.

Simona Halep a căzut pe locul 9 în clasamentul WTA

La începutul competiției de la US Open, Simona Halep se afla pe locul 7. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a pierdut punctele de anul trecut, când ajungea până în turul 3 la Flushing Meadows.

Astfel, Halep va fi de luni a 9-a jucătoare a lumii, cu 3.025 de puncte. Proaspăt divorțată de , în exclusivitate, pentru FANATIK,

Fostul lider WTA se află încă în cărți pentru calificarea la Turneul Campioanelor, turneu la care și-au asigurat deja prezența Iga Swiatek și Ons Jabeur. “Habar n-am ce urmează, o să văd, o să vorbesc cu antrenorul meu. Vreau doar să mă odihnesc și să mă liniștesc după meciul ăsta. Nu e o înfrângere ușoară, dar nu am ce să fac, nu mai pot să schimb nimic. Privesc înainte și o să încerc să mă motivez să fiu mai bună la următoarele meciuri”, a declarat Halep după eliminarea de la US Open, pentru Eurosport.

În prezent, Halep se află pe locul 8 în clasamentul WTA Race, ultimul care duce calificarea la Turneu Campioanelor. Trebuie menționat faptul că nu s-au luat în calcul punctele obținute de Simona la Wimbledon, acolo unde a ajuns până în semifinale. Decizia oficialilor WTA, de a nu acorda puncte la Wimbledon 2022, a venit ca replică la interzicerea sportivilor ruși și bieloruși pe iarba londoneză.

Emma Răducanu, cădere drastică în clasamentul WTA

După ce anul trecut, Emma Răducanu uimea lumea tenisului mondial și câștiga turneul de la US Open, sportiva cu origini românești nu a mai reușit să impresioneze. Astfel, Răducanu a fost eliminată în primul tur la US Open în acest an și a pierdut cele 2.000 de puncte cucerite sezonul trecut. Tenismena care reprezintă Marea Britanie a ajuns până pe locul 83 în clasamentul WTA, cu 726 de puncte.

Emma a pierdut în manșa inaugurală contra lui Alize Cornet (35 WTA), scor 3-6, 3-6 și nu a putut să repete isprava din urmă cu un an.

Noul clasament pentru jucătoarele din România: Gabi Ruse revine în Top 100 WTA

A doua cea mai bine clasată jucătoare din România în topul WTA este Sorana Cîrstea, care se află pe locul 38, cu 1.330 de puncte. Ea este urmată de Irina Begu, care a urcat de pe 42 până pe 41, cu un total de 1.294 de puncte.

Ana Bogdan a urcat de pe 69 până pe 65, cu 887 de puncte WTA, în timp ce Jaqueline Cristian, proaspăt revenită după accidentarea din februarie, se situează pe locul 87, cu 712 de puncte. Eliminată în turul 1 la US Open, Cristian a coborât zece poziții.

Ultima româncă din top 100 WTA este Gabriela Ruse. Fosta câștigătoare de la Hamburg a revenit în top 100 WTA și a urcat pe locul 96, cu 656 de puncte. Irina Bara (127 WTA, 495 de puncte), Gabriela Lee (138 WTA, 464 de puncte), Alexandra Ignatik (168 WTA, 372 de puncte) și Mihaela Buzărnescu (196 WTA, 331 puncte) sunt celelalte sportive din România prezente în clasamentul WTA.

Cum arată top 10 WTA