Simona Halep a dat lovitura. Patrick Mouratoglou este noul ei antrenor: „Începe un nou capitol în cariera mea”

După rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă și accidentarea care a obligat-o să se retragă de la Miami Open, Simona Halep a primit în sfârșit o veste bună. Unul dintre cei mai titrați antrenori din circuitul feminin a acceptat s-o pregătească.

Patrick Mouratoglou, noul antrenor al Simonei Halep

Concret, Patrick Mouratoglou – nimeni altul decât omul de care se leagă multe dintre performanțele Serenei Williams – a anunțat oficial că o va pregăti pe sportiva noastră. Decizia a venit după .

ADVERTISEMENT

I am now the full-time coach of . — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou)

„Astăzi începe un nou capitol în cariera mea de antrenor: sunt de acum antrenor full-time al Simonei Halep. În ultimele opt luni am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieții mele și încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru a se pregăti.

Am urmărit câteva din sesiunile ei de pregătire, am urmărit-o cum s-a antrenat. La sfârșitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversație cu Serena și ușa s-a deschis pentru mine, cel puțin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează”, a transmis Mouratoglou, printr-un mesaj publicat pe contul său de Twitter.

Mesajul Simonei Halep: „Să trecem la treabă!”. Sportiva noastră se află pe lista jucătoarelor pentru WTA Madrid

La rândul său, Simona Halep s-a arătat nerăbdătoare să înceapă colaborarea cu reputatul antrenor francez. „Sunt entuziasmată de acest nou capitol. Să trecem la treabă, Patrick Mouratoglou”, a scris românca, pe aceeași rețea de socializare.

ADVERTISEMENT

Excited for a new chapter. Let’s get to work — Simona Halep (@Simona_Halep)

Cel mai probabil, debutul alături de Patrick Mouratoglou se va produce pe zgura de la Madrid. Organizatorii , alături de Iga Swiatek, noul lider mondial, Aryna Sabalenka, deținătoarea titlului, Paula Badosa, favorita publicului, Barbora Krejcikova, dar și Emma Răducanu.

Pe când era patronat de Ion Țiriac, turneul se număra printre favoritele Simonei, care l-a și câștigat de două ori, în 2016 și 2017. Omul de afaceri , în schimbul unei sume uriașe: 360 de milioane de euro, plus alte 30 de milioane de euro ce vor fi virate în decurs de doi ani.

ADVERTISEMENT

Ediția din 2022 este programată în perioada 28 aprilie – 7 mai, urmând ca Simona Halep să meargă la Roma (9-15 mai), unde se va pregăti pentru Roland Garros (22 mai – 5 iunie), cea de-a doua competiție de Grand Slam a anului.

ADVERTISEMENT