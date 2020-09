Simona Halep a revenit pe teren în stil de mare campioană într-o competiţie oficială, după stoparea sportului la nivel mondial ca urmare a izbucnirii pandemiei de coronavirus, câştigând turneul de la Praga.

Numărul 2 mondial a declinat invitaţia organizatorilor de la US Open de a participa la ediţia din acest an organizată tot la New York, pe arenele de la Flushing Meadows, dar fără spectatori, motivând temerea de infectarea cu COVID 19.

Românca a preferat să rămână în ţară şi să se antreneze zi de zi sub comanda lui Apostu-Efremov şi nu mai are în plan până la sfârşitul acestui an să mai participe decât la două competiţii puternice pe zgură.

Simona Halep vrea un al doilea titlu la Roland Garros

Prima este turneul de la Roma, acolo unde a ajuns de două ori în finală, fără a câştiga şi a doua şi cea mai importantă turneul de Grand Slam de la Roland Garros, mutat de organizatori tocmai la sfârşitul lui septembrie şi începutul lui octombrie.

Simona recunoaşte că are planuri mari în privinţa Roland-Garros.-ului, unde are un titlu şi a mai jucat două finale, pierdute la Şarapova şi Ostapenko), dar că va aborda competiţia fără presiune, pas cu pas.

Va fi prezentă mai întâi la Roma

“Roma e un turneu puternic, vor fi jucătoare foarte bune, dar mă simt pregătită. Faptul că am jucat la Praga câteva meciuri m-a ajutat, acum mă antrenez zi de zi, sper să fiu bine din punct de vedere fizic, să fiu încrezătoare, după aceea o să vină de la sine.

Roland Garros este topul acestui an, acestei perioade, dar nu o să pun presiune, o să iau meci cu meci şi o să dau tot ce am mai bun”, a declarat Simona Halep pentru Telekom Sport.

La Paris vor fi prezente toate jucătoarele din TOP 10

Anul trecut Simona Halep s-a oprit neaşteptat în sferturile de finală, când toată lumea se aştepta să aibă drum deschis spre un nou titlu, fiind eliminată de americanca Amanda Anisimova, 17 ani.

La ediţia din acest an va fi foarte greu, pentru că spre deosebire de US Open la Roland Garros şi-au confirmat participarea toate jucătoarele din TOP 10, inclusiv liderul mondial Ashleigh Barty.

