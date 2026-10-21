Simona Halep a ieșit în lume fără iubitul milionar! La ce eveniment a participat marea campioană

Simona Halep a participat la petrecerea prilejuită de ziua de naștere a nepoatei sale, Tania. Aceasta a împlinit zece ani și a fost sărbătorită de familie. Simona a venit la eveniment fără iubitul ei, Dorin Mateiu, mai mare cu 24 de ani.
Simona Halep este extrem de atașată de nepoata ei, pe care o postează des pe rețelele de socializare. Tania este primul copil al fratelui Simonei, Nicolae Halep și poartă numele bunicii ei (mama Simonei, Tania).
Micuța a devenit, la un moment dat, virală pe internet după ce a fost filmată imitând-o pe mătușa ei celebră în timpul meciurilor de tenis. Simona obișnuiește să o răsfețe pe Tania, aceasta fiind nepoata sa preferată.
Momentan, Simona nu l-a prezentat familiei pe Dorin Mateiu, originar din Alba și supranumit „Regele mezelurilor” din Transilvania, care are o avere estimată la aproximativ 70 de milioane de euro și investiții majore în industria alimentară și imobiliare.
Relația dintre Simona Halep (35 de ani) și Dorin Mateiu (59 de ani) a prins contur prin intermediul unui numitor comun: pasiunea pentru golf. Cel care a jucat rolul de „intermediar” și le-a făcut cunoștință a fost fostul tenismen Dinu Pescariu.
Prima lor interacțiune a avut loc chiar pe un teren de golf, sport pe care Simona l-a ales după retragerea din tenis. Legătura lor a fost confirmată după ce au fost văzuți într-o vacanță romantică pe exotica insulă Mykonos din Grecia.
Ulterior, Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat pentru prima dată împreună în mod oficial în celebra Lojă Regală (Royal Box) de la Londra, chiar în spatele Prințesei de Wales, Kate Middleton.
În ciuda diferenței de vârstă, fostul lider WTA a declarat, într-un interviu recent, că traversează o perioadă extrem de fericită pe plan emoțional, punctând că simte că a sosit momentul să își clădească o familie. Cuplul își împarte timpul între București, Dubai și proprietățile exclusiviste ale omului de afaceri.
Iubitul Simonei a fost căsătorit și are o fiică. Adolescenta se numește Anca Mateiu și practică golful de foarte multă vreme. E o sportivă de performanță recunoscută, fiind multiplă campioană națională de juniori la golf. În urmă cu 4 ani tânăra a ocupat locul 4 la Campionatul European de Golf US Kids din Scoția. Evenimentul s-a desfășurat la Musselburgh Golf Club, în apropiere de Edinburgh.