Simona Halep a ieșit în lume fără iubitul milionar! La ce eveniment a participat marea campioană

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Simona Halep a participat la petrecerea prilejuită de ziua de naștere a nepoatei sale, Tania. Aceasta a împlinit zece ani și a fost sărbătorită de familie. Simona a venit la eveniment fără iubitul ei, Dorin Mateiu, mai mare cu 24 de ani.

Simona Halep a fost la ziua nepoatei sale Tania

Simona Halep este extrem de atașată de nepoata ei, pe care o postează des pe rețelele de socializare. Tania este primul copil al fratelui Simonei, Nicolae Halep și poartă numele bunicii ei (mama Simonei, Tania).

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Micuța a devenit, la un moment dat, virală pe internet după ce a fost filmată imitând-o pe mătușa ei celebră în timpul meciurilor de tenis. Simona obișnuiește să o răsfețe pe Tania, aceasta fiind nepoata sa preferată.

Momentan, Simona nu l-a prezentat familiei pe Dorin Mateiu, originar din Alba și supranumit „Regele mezelurilor” din Transilvania, care are o avere estimată la aproximativ 70 de milioane de euro și investiții majore în industria alimentară și imobiliare.

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Simona și-a cunoscut iubitul la golf

Relația dintre Simona Halep (35 de ani) și Dorin Mateiu (59 de ani) a prins contur prin intermediul unui numitor comun: pasiunea pentru golf. Cel care a jucat rolul de „intermediar” și le-a făcut cunoștință a fost fostul tenismen Dinu Pescariu.

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Legătura lor a fost confirmată după ce au fost văzuți într-o vacanță romantică pe exotica insulă Mykonos din Grecia.

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Ulterior, Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat pentru prima dată împreună în mod oficial în celebra Lojă Regală (Royal Box) de la Londra, chiar în spatele Prințesei de Wales, Kate Middleton.

Dorin Mateiu are o fiică de 17 ani

În ciuda diferenței de vârstă, fostul lider WTA a declarat, într-un interviu recent, că traversează o perioadă extrem de fericită pe plan emoțional, punctând că simte că a sosit momentul să își clădească o familie. Cuplul își împarte timpul între București, Dubai și proprietățile exclusiviste ale omului de afaceri.

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Adolescenta se numește Anca Mateiu și practică golful de foarte multă vreme. E o sportivă de performanță recunoscută, fiind multiplă campioană națională de juniori la golf. În urmă cu 4 ani tânăra a ocupat locul 4 la Campionatul European de Golf US Kids din Scoția. Evenimentul s-a desfășurat la Musselburgh Golf Club, în apropiere de Edinburgh.