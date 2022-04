Simona Halep a început recuperarea. Cine o ajută să revină la cea mai bună formă fizică după accidentare. Foto

Simona Halep s-a retras de la turneul de la Miami din cauza unei accidentări la coapsă și a revenit în România pentru a se recupera, așa cum a făcut-o de fiecare dată.

Simona Halep trage tare să revină pe terenul de tenis după accidentare

Simona Halep este ajutată să se pună pe picioare din punct de vedere fizic de kinetoterapeutul Louis Fresneau, care colaborează cu Academia Patrick Mouratoglou de mai bine de trei ani. Fresneau are o experiență de șase ani în domeniu: „Mulțumesc pentru prima săptămână de recuperare @louisfresneau”, a scris Simona pe pagina ei oficială de Instagram.

De altfel și antrenorul jucătoarei noastre, , face parte tot de la Academia Patrick Mouratoglou. Tehnicianul a fost de asemenea angajat la academia din Nisa în urmă cu patru ani.

Colaborarea dintre cei doi a avut însă loc doar pe perioada desfășurării turneelor de tenis din Statele Unite ale Americii.

Simona Halep se concentrează total pe sezonul de zgură

Simona Halep a suferit o ruptură musculară la coapsa stangă la turneul de hard de la Miami, iar Simona Halep își reconfigurează strategia

Numărul 19 WTA nu va putea reveni la turneul de la Stuttgart, care va avea loc în a doua jumătate a lunii aprilie: 18-24 aprilie. Înainte de turneul de Grand Slam de la Roland Garros, Simona va mai participa la turneele de la Mutua Madrid Open (28 aprilie – 7 mai) și Roma (9-15 mai).

Artemon Apostu-Efremov a dezvăluit ce înseamnă să lucrezi cu Simona Halep: „E foarte profesionistă!”

Apostu-Efremov a fost antrenorul Simonei Halep alături de Darren Cahill timp de un an și jumătate și a lăudat-o pentru felul în care se antrenează:

„Nu, e foarte profesionistă! Nu, pe teren e jos pălăria! Nota 10! Am lucrat un an și jumătate, a fost o experiență senzațională. Are capacitatea de a asimila excelent informația și să o și pună în practică”, a spus acesta conform as.ro.

În urma retragerii de la Miami, Simona Halep va părăsi mai mult ca sigur top 20, iar Sorana Cîrstea o poate depăși de asemenea în ierarhia WTA.