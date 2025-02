Simona Halep a mai vrut să se retragă o dată. Motivul pentru care a continuat: ”Ar fi trebuit să-i ascult pe părinți”

După înfrângerea suferită în primul tur la Transylvania Open 2025, Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis. Ea .

Simona Halep a fost la un pas de retragere în 2022

La scurt timp după ce , dubla campioană de Grand Slam a acordat un ultim interviu din postura de jucătoare și a mărturisit că gândul retragerii a apărut prima dată la începutul anului 2022.

”Am știut că a venit vremea când am înțeles că accidentarea la genunchi este gravă și că trebuie să fac implant de cartilaj. Și mi-au spus că recuperarea durează un an, un an și jumătate, și nu-mi garantează că o să pot să performez ca înainte.

Obiectivul meu în carieră a fost să nu ajung la operație. Să joc cât se poate de mult, dar să nu ajung la operație, pentru că odată ce te-ai operat nu mai e nimic la fel. Poate că peste un an o să-mi fie dor și o să revin, pentru că vezi câți sportivi revin acum. Dar e bine și pentru mine să o spun, ca să mă eliberez și să privesc altfel viața.

Oricum, eu și în 2022, în februarie, înainte să merg la Academie, am vrut să mă las. Le-am spus părinților mei atunci și poate că ar fi trebuit să-i ascult. Persoane de lângă m-au făcut să mă duc să încerc și să continui.

Tenisul meu a fost un tenis foarte fizic. Și emoțional. Sunt o persoană foarte emotivă. Și pentru mine fiecare meci în parte a însemnat foarte mult. Înainte de meci, dureri de stomac, anxietate – e epuizant să treci prin asta.

Și sunt foarte realistă. Adică nu pot să zic acum că dacă am fost numărul 1 o să ajung din nou în Top 10. Trebuie să muncești ca un câine ca să ajungi acolo. Și momentan nu mai pot să fac asta”, a declarat Halep, pentru .

Roland Garros 2018, momentul de vârf al carierei

Fostul lider al clasamentului WTA a povestit discuțiile avute cu antrenorul australian Darren Cahill despre momentul retragerii, dar și faptul că victoria din 2018 de la Roland Garros a fost punctul culminant al carierei.

”Nu am niciun regret, rămân doar cu lucrurile frumoase, rămân cu o împlinire sufletească pe care nici nu mi-aș fi imaginat-o vreodată. Rămân cu două Grand Slam-uri, cu Wimbledon-ul care a fost wow, cu numărul 1 mondial, cu atâtea turnee câștigate.

Cum zice Darren (n.r. – Darren Cahill): ‘Ești cea mai bună din istoria tenisului românesc, așa că fii mândră de tine!’. Chiar mi-a scris un mesaj acum, mi-a spus că ‘Ai făcut-o în stilul tău’.

El mi-a spus să fac o festivitate mare, să nu știu ce. I-am spus, nu, Darren, o să fac exact așa cum simt. Ce rost au toate nebuniile și toate astea? Oricum, tenisul rămâne în sufletul meu, eu poate rămân în sufletul fanilor și suporterilor mei… Gata! Trebuie să mergem mai departe.

Cel mai frumos moment al carierei a fost Roland Garros 2018. Cu tot ce a însemnat. Cu imnul pe teren. Parcă eram în România! Și cu tot ce se întâmplase, cu finala de cu un an înainte, care m-a urmărit vreo trei luni. Wimbledon a fost altceva, dar Roland Garros 2018, clar”, a spus Halep.

Darren Cahill, omul cel mai important din carieră

Pe lângă părinții care au susținut-o necondiționat în cariera sa impresionantă, dubla campioană de Grand Slam a avut numai cuvinte frumoase despre antrenorii cu care a colaborat de-a lungul anilor.

”Toți antrenorii au avut un rol foarte important. Toți au fost acolo, indiferent. Că a fost puțin mai rău sau mai bine, toți au avut importanța lor în cariera mea. Dar ca să fac pasul spre Grand Slam, Darren m-a ajutat foarte mult.

Fiind un antrenor atât de mare, crezând în mine, fiind atât de cald cu mine și înțelegându-mă așa cum sunt, chiar dacă a vrut să mă schimbe, să fiu un pic mai pozitivă. Cred că el a avut cel mai mare impact pentru Grand Slam. El zicea că ‘deja erai numărul 2 când am început cu tine’. Da, dar de la numărul 2 la numărul 1 e drum lung, iar de la numărul 1 la Grand Slam e și mai lung.

Din România, domnul Dobre a fost permanent acolo pentru mine. Și când n-am mai vrut și când am vrut, el a fost acolo cu o dorință necondiționată. Și îmi pare rău că n-a reușit să vină aici. L-am chemat, n-a putut din motive de sănătate, dar el e în sufletul meu mereu. Și este un om deosebit, foarte emotiv, care trăiește totul la intensitate maximă”, a afirmat Simona Halep.