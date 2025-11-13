Simona Halep a pierdut podiumul! Recordul actualului lider WTA a scos-o din top pe cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României

ADVERTISEMENT

Aryna Sabalenka a urcat pe locul al doilea în clasamentul all-time al premiilor în bani din circuitul WTA Tour, încheind anul 2025 cu un record senzațional. Ea termină anul 2025 cu o sumă fabuloasă în conturi. A câștigat 15.008.519 dolari, cea mai mare sumă câștigată vreodată, într-un singur an, de o jucătoare de tenis.

Simona Halep a căzut pe locul 5 all-time

Recordul bielorusei, coroborat cu ce a realizat rivala ei, Iga Swiatek, o afectează direct pe Simona Halep. Românca nu mai este în top 3 al câștigurilor all-time, ci a căzut pe locul 5.

De-a lungul timpului, zece femei au câștigat peste 30 de milioane de dolari în WTA Tour, iar cinci femei au depășit pragul de 40 de milioane de dolari.

Cum arată top 10 all-time al câștigurilor din tenis

1. Serena Williams – 94.816.730 dolari

Serena Williams este considerată de mulți cea mai mare jucătoare de tenis din toate timpurile, câștigând 23 de turnee de Grand Slam și 73 de titluri de simplu, într-o carieră care s-a întins între 1995 și 2022. Americana a avut un record de 12.385.572 dolari în 2013, câștigând 11 titluri, printre care Roland Garros, US Open și finala WTA. Acesta a fost cel mai profitabil sezon WTA Tour din istorie, până când Sabalenka a doborât recordul.

2. Aryna Sabalenka – 45.175.621 de dolari

Aryna Sabalenka, actualul număr 1 mondial, a câștigat 21 de titluri, inclusiv patru turnee de Grand Slam, în cariera sa profesională începută în 2015. Jucătoarea din Belarus era pe locul patru în clasament în urmă cu mai puțin de o lună, dar le-a depășit pe Venus Williams și Iga Swiatek după ce a încheiat cel mai profitabil sezon din istoria WTA Tour, câștigând suma impresionantă de 15.008.519 dolari, doar în 2025.

3. Iga Swiatek – 43.640.490 de dolari

Iga Swiatek a câștigat până acum 25 de titluri WTA, inclusiv șase Grand Slam-uri, într-o carieră care a început în 2016. Campania polonezei din 2025, în care a câștigat primul său titlu la Wimbledon, este cel mai bun sezon al său din punct de vedere al premiilor în bani (10.112.532 de dolari) și ocupă locul șase în clasamentul celor mai mari premii în bani câștigate într-un singur sezon WTA.

4. Venus Williams – 42.867.364 dolari

Venus Williams, care a devenit profesionistă în 1994 și a jucat recent și la US Open 2025, a câștigat 49 de titluri la simplu, dintre care șapte sunt majore. Americanca a câștigat cei mai mulți bani din premii în 2017 (5.468.741 dolari) mai mult decât în orice alt an, fiind finalistă la Australian Open, Wimbledon și WTA Finals.

5. Simona Halep – 40.236.618 dolari

Cea mai bună campanie a jucătoarei noastre, în ceea ce privește câștigurile pe teren, a fost în 2018 (7.409.564 dolari) – anul în care a câștigat Roland Garros și a fost finalistă la Australian Open.

6. Victoria Azarenka – 38.890.473 dolari

Fosta numărul 1 mondial Victoria Azarenka a câștigat 21 de turnee WTA, inclusiv două Australian Open, într-o carieră care a început în 2003. Jucătoarea din Belarus a câștigat 7.923.920 de dolari în 2012, care este cel mai bun sezon al său din punct de vedere al premiilor în bani. Atunci și-a adjudecat Australian Open și a ajuns în finala US Open.

7. Maria Sharapova – 38.777.962 de dolari

Maria Sharapova a câștigat 36 de titluri la simplu, inclusiv cinci turnee de Grand Slam, în cariera sa care s-a întins între 2001 și 2020. Cel mai bun an al rusoaicei, în ceea ce privește câștigurile pe teren a fost 2012, când a câștigat 6.508.296 de dolari după ce a cucerit Openul Franței și a terminat pe locul al doilea la Openul Australiei și în finala WTA Finals.

8. Petra Kvitova – 37.653.615 dolari

Petra Kvitova, care a devenit profesionistă în 2006 și s-a retras în acest an, a câștigat 31 de titluri WTA, inclusiv două coroane la Wimbledon. Cehoaica a câștigat mai mulți bani din premii în 2011 (5.145.943 dolari) decât în orice alt sezon, după ce, în acea campanie, a câștigat șase titluri.

9. Caroline Wozniacki – 36.479.231 dolari

Caroline Wozniacki, fostă numărul 1 mondial, care a jucat ultima oară în 2024, a câștigat 30 de titluri WTA în cariera sa profesionistă începută în 2005. Cel mai bun sezon al danezei în ceea ce privește premiile în bani a fost 2018 (6.657.719 dolari) – anul în care a câștigat singurul său titlu de Grand Slam, la Australian Open, unde a învins-o în finală pe Simona Halep.

10. Angelique Kerber – 32.545.460 dolari

Angelique Kerber a câștigat 14 titluri WTA, inclusiv trei Grand Slam-uri, în timpul unei cariere care s-a întins între 2003 și 2024. Sezonul 2016 al jucătoarei germane, în care a câștigat Australian Open și US Open și a obținut 10.136.615 dolari, se clasează pe locul cinci în topul celor mai profitabile sezoane WTA din istorie.

Coco Gauff ocupă locul 11 în clasament, cu 29.759.121 de dolari, în timp ce Agnieszka Radwanska (27.683.807 dolari), Elina Svitolina (26.657.071 de dolari), Karolina Pliskova (26.140.530 de dolari) și Svetlana Kuznetsova (25.816.890 de dolari) ocupă locurile 12-15.