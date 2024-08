Simona Halep a primit wild-card la un turneu de top din circuitul WTA. Răspunsul fostului lider mondial: „Întotdeauna e plăcut să joci unde te simți acasă”

Simona Halep a primit invitație specială pentru a juca la ediția din acest an a turneului WTA Toronto, competiție de 1.000 de puncte. Accidentată, dubla campioană de Grand Slam a fost nevoită să refuze wild-card-ul organizatorilor. , ținând cont că nu este aptă 100% din punct de vedere fizic.

Simona Halep are amintiri plăcute de la Toronto. În 2022, fostul lider mondial o învingea în finală pe Beatriz Haddad Maia și cucerea titlul cu numărul 24 al carierei. De altfel, triumful din Canada este cel mai recent al Simonei Halep în circuitul WTA.

Revenită în martie pe teren după scandalul de dopaj, „Simo” a bifat doar două apariții. Măcinată de accidentări, pe bandă rulantă. Ultimul a fost cel de la WTA Toronto.

”Chiar am vorbit cu directorul de turneu, am avut o conversație foarte pozitivă. Și el și-ar fi dorit ca eu să fiu acolo, dar nu eram aptă să joc. De aceea nu m-am dus. Bineînțeles că mi-a părut rău, e un turneu unde am jucat foarte, foarte bine.

„Întotdeauna e plăcut să joci unde te simți ca acasă. Nu am vrut să merg nepregătită”

Și la Montreal am câștigat două titluri, dar și Toronto a fost frumos să joc de fiecare dată pentru că au fost foarte mulți români. O susținere nemaipomenită, întotdeauna e plăcut să joci unde te simți ca acasă.

Nu am aplicat pentru că nu am vrut să merg nepregătită (n.r. la Wimbledon). Nu am vrut să folosesc un wild card fără să fiu aptă 100%. Nu am cerut, așa am considerat eu că e mai bine, mai fair. Atunci când voi fi pregătită, voi cere și sper să și primesc”, a declarat Simona Halep, potrivit .

Jessica Pegula (6 WTA) este noua campioană de la WTA 1000 Toronto. Jucătoarea de tenis din SUA a învins-o în marea finală pe compatrioata Amanda Anisimova (49 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-1.

Simona Halep, prestații excelente la Rogers Cup

Simona Halep a etalat de fiecare dată un joc consistent la Rogers Cup, indiferent că turneul a avut loc la Montreal sau Toronto. Pe 16 august 2015, „Simo” pierdea finala cu Belinda Bencic de la WTA Toronto, scor 6-7, 7-6, 0-3 ret.

Un an mai târziu, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a reușit să se impună la WTA Montreal, după victoria din finală cu Madison Keys, scor 7-6(2), 6-3. În 2018, Simona Halep a câștigat trofeul de la WTA Montreal, după victoria împotriva lui Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

6-3, 2-6, 6-3 este scorul cu care Simona Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia în finala WTA Toronto 2022