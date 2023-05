Simona Halep a răbufnit după ce ITIA a cerut din nou amânarea audierii: „Sunt extrem de șocată! Una spun și alta fac în privat”

, iar audierea ei de pe 28 mai e gata să fie din nou anulată. Fostul număr mondial își strigă nemulțumirile într-un nou comunicat de presă.

Simona Halep, exasperată de modul în care e tratată de ITIA: „Spune un lucru și fac altceva în privat”

Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis, ITIA, a cerut amânarea audierii în cazul de dopaj al Simonei Halep pentru a treia oară! Sportiva a reacționat imediat după aflarea acestei vești.

„Sunt încă o dată extrem de șocată și dezamăgită de atitudinea ITIA. Deși ITIA, prin reprezentantul Nicole Sapstead a comunicat public acum 3 zile că ITIA «își menține angajamentul de a judeca cazul doamnei Halep într-o manieră empatică, eficientă și în timp», în același timp ei cereau oficial Tribunalului să-mi amâne audierea… pentru a treia oară”, a ieșit la atac jucătoarea.

Halep îi acuză pe cei de la ITIA că nu o tratează în mod corect: „ITIA spune public un lucru și face altceva în privat, am cerut în repetate rânduri să fiu audiată și ITIA a încercat în mod repetat să întârzie asta”.

Simona Halep se consideră discriminată: „Să acționeze în acest fel este împotriva drepturilor mele”

Simona Halep se simte mai mult decât nedreptățiță: „Când se va opri? Întreb acest lucru încă o dată. Am dreptul la o audiere rapidă, să acționeze în acest fel este împotriva drepturilor mele”, a mai scris în același comunicat postat pe pagina oficială de Facebook și Instagram.

Cazul româncei este judecat de o organizație independentă, Sports Resolutions, iar audierea ei ar trebui să aibă loc pe 28 mai, în cazul în care nu va fi din nou amânată.

Patrick Mouratoglou i-a luat public apărarea: „Onestitatea ei este în afara oricărui dubiu”

Patrick Mouratoglou a avut o : „În primul rând, vreau să spun că am plănuit să stau departe de orice comentariu public în privința cazului Simonei Halep. Chiar am crezut că ITIA va efectua o investigație dreaptă și că va stabili adevărul. Faptul că acum nu mai cred același lucru este deranjant și m-a făcut să scriu, în sfârșit, aceste rânduri.

Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar.

Este amabilă, dulce, nu are nicio urmă de agresivitate, niciun fel de invidie față de cei din jur. Și-a dedicat întreaga viață tenisului. E pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei, nu a familiei. Doar a ei! E evident că a primit o educație aleasă, cu niște valori extrem de puternice.

Onestitatea ei este în afara oricărui dubiu. Știu că SUB NICIO FORMĂ, NICIODATĂ, nu ar fi făcut ceva ilegal. Sprijinul primit din lumea tenisului a fost extrem de puternic, asta deoarece oamenii au fost convinși că nu ar fi făcut niciodată așa ceva”.