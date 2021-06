Simona Halep a rememorat succesul de la Wimbledon 2019: ”M-am relaxat uitându-mă la elicoptere”

Românca a dat peste cap toate calculele la ultima ediție jucată la Wimbledon și , scor 6-2, 6-2.

Acela a fost al doilea titlu de Grand Slam cucerit de Halep, după ce cu un an înainte se impusese pe zgura de la Roland Garros.

Succesul de la Wimbledon 2019, retrăit de Simona Halep

La doi ani de la succesul de la Wimbledon 2019, Simona Halep a revenit la Londra pentru a-și apăra trofeul (n.r. – ediția din 2020 nu s-a disputat din cauza pandemiei) și a rememorat victoria în fața Serenei Williams și a dezvăluit cum s-a relaxat înaintea finalei.

”Nu eram atât de agitată, deşi sunt o persoană nervoasă, şi am fost foarte relaxată în acea dimineaţă. Am petrecut mult timp uitându-mă doar pe fereastră, la elicopterele care aterizau, pe heliport. Este ciudat, dar mi-a limpezit mintea şi m-a ajutat să uit de ceea ce urma.

Am jucat meciul perfect. M-am confruntat cu Serena în Singapore, unde am jucat rapid şi nu i-am dat timp să se aşeze, aşa că am ştiut că dacă fac asta am o şansă. M-am simţit mai entuziasmată decât neliniştită şi am avut familia acolo. A fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea”, a declarat Halep pentru .

Unde a fost declicul în cariera româncei

Ocupanta locului 3 WTA a povestit încă o dată cum a început tenisul și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunte o jucătoare de top: ”Fratele meu juca tenis, aşa am început la Constanţa. Oraşul are plaje, este un oraş drăguţ, dar în timpul iernii nu este prea multă acţiune, este cam frig şi fără vizitatori.

La 16 ani s-a decis să mă mut la Bucureşti pentru tenisul meu unde erau mai mulţi antrenori şi parteneri mai buni cu care să mă antrenez. În 2009 am făcut operaţia pe care trebuia să o fac pentru tenisul meu. Apoi, după aceea, în 2010, nu am fost foarte încrezătoare în jocul meu, atitudinea mea a fost prea negativă şi nu am crezut că pot ajunge în vârf.

Aşa că a trebuit să am o mulţime de experienţe înainte să cred că pot învinge jucătoare de top. Am avut nevoie de timp pentru a avea senzaţia că sunt suficient de bună. Situaţia s-a schimbat cu adevărat la Roma, la Openul Italiei din 2013, unde am ajuns în semifinale şi am început să cred”.

Halep, deranjată de vremea de la Londra

Simona Halep, care va fi la ediția din acest an, a dezvăluit că a început să se simtă mult mai bine pe iarbă și îi place Londra: ”Simt că mă mişc mai sigur pe iarbă, nu mai este aşa de alunecoasă cum era. Este mai sigur să alunece şi mingea să sară puţin mai sus, aşa pot să lovesc mai lung şi să deschid terenul.

Dezvoltarea serviciului ‘slice’ m-a ajutat foarte mult şi faptul că altele nu vin atât de mult la fileu, jocul nu se mai termină atât de repede. Înainte, nu eram atât de confortabilă pentru că nu mă simţeam stabilă pe picioare. Acum am avut rezultate destul de bune acolo şi în 2019 a fost cea mai bună conexiune.

Mă simt foarte confortabil la Londra. Are multe tipuri de oameni diferiţi, istoria. Când merg într-un oraş îmi place să mă plimb pe străzi, în parc, să ies. Vremea poate fi cam dură, dar oamenii sunt relaxaţi, ceea ce mă face să mă simt bine. Va fi diferit anul acesta, dar fiecare an este diferit”.