Simona Halep a revenit în România după Australian Open. Ce spune despre evoluția de la Melbourne

Simona Halep a revenit în România după eliminarea de la Australian Open și a oferit primele declarații imediat după aterizarea pe aeroportul Otopeni. Campioana de la Wimbledon admite că sunt anumite schimbări la nivel de atitudine pe care trebuie sa le facă, dezvăluind și următorul turneu la care va participa.

Simona Halep a fost eliminată de Serena Williams, în sferturile de la Australian Open, iar în cazul în care Naomi Osaka va câștiga finala turneului, sportiva din România va pica pe locul al treilea în clasamentul WTA.

Finala de la Australian Open se va disputa între Naomi Osaka și Jennifer Brady. Sportiva japoneză a eliminat-o pe Williams în semifinale, în timp ce Brady, reprezentanta Statelor Unite, va disputa în premieră o finală de Grand Slam după ce a eliminat-o pe Karolina Muchova cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4.

Simona Halep a revenit în România după Australian Open. Ce a declarat campioana

Simona Halep a fost întâmpinată de reporteri imediat după ce a aterizat pe Otopeni. Sportiva a dezvăluit cine crede că se va impune la Australian Open după eliminarea Serenei Williams, și care a fost principala problemă în meciul pierdut din sferturile competiției: “Osaka cred că va câștiga datorită experienței, dar și Brady are șansa ei.

N-am apucat să citesc nimic legat de Serena, nu cred că se va retrage. A trecut supărarea după meciul cu Serena, sunt ok acum. Mă bucur că am făcut un rezultat bun, nu este un rezultat mic un sfert de finală la un Grand Slam, primul din an.

Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc la meciul cu Serena. Am avut o atitudine negativă, nici asta nu m-a ajutat atât de mult. Vreau să mă odihnesc câteva zile, apoi voi vedea. În mod normal urmează turneul de la Dubai”, a declarat Simona Halep la revenirea în țară.

View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep)

Victoria lui Jennifer Brady în finală o va menține pe Simona Halep pe locul 2 WTA

Jennifer Brady este revelația turneului de la “antipozi”, dar în același timp dă dovadă de o încredere de sine debordantă înaintea duelului cu Naomi Osaka. Victoria jucătoarei din Statele Unite o poate ajuta și pe Simona Halep, care în aceste condiții va rămâne pe locul secund în clasamentul WTA.

În cazul în care Naomi Osaka se va impune, Halep pică pe locul al treilea. Jennifer Brady pleacă cu sansa a doua în această confruntare, însă, nu se gândește decât la victorie în marea finală: “Când joc în momentul de față nu mă gândesc decât la victorie, nu există dubii în mintea mea că pot pierde meciul.

Consider că fiecare meci este în puterile mele, controlez acel joc. Este un sentiment diferit. Nu pășesc pe teren cu speranța că adversara mea nu este într-o formă bună sau că eu trebuie să îmi ridic nivelul de joc. Sunt în control asupra emoțiilor mele și a ritmului de joc, totul depinde de mine”, a declarat Jennifer Brady.