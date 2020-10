Simona Halep a revenit în România după eliminarea de la Roland Garros! Ce spune despre participarea la Australian Open 2021

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) s-a întors la București după ce a fost învinsă la Roland Garros. Sportiva din Constanța a spus ce planuri de viitor și-a făcut.

Simona știe ce trebuie să facă pentru a se pune la punct din punct de vedere mental, după ce a petrecut o perioadă destul de mare în hotel.

”Supărarea nu trece chiar așa ușor, dar nu voi face o dramă din asta. A fost un an extraordinar, din toate punctele de vedere, ținând cont de toate greutățile.

Simona Halep e mulțumită de prestațiile sale

Nu pot spune că sunt dezamăgită de ceva anume. Sunt bine, a fost o perioadă bună”, a declarat Simona Halep.

Sportiva noastră a spus că sezonul s-a terminat pentru ea, iar acum are nevoie de o vacanță: ”Nu va urma nimic, va fi o pauză, voi sta acasă. Cum nu am plecat nicăieri în pandemie, dar nici după aceea, voi sta și acum acasă. Mă voi duce și la Constanța, ca să-mi văd nepoțica”.

În comparație cu alți ani, Halep are o altă atitudine după astfel de înfrângeri. Constănțeanca nu a reușit să mai câștige încă un turneu de Grand Slam și nici să revină pe primul loc în lume.

”Dacă mă simt comod și bine voi participa la Australian Open”

”Da, am o atitudine mai relaxată pentru că au fost atâția ani, am mai trecut prin astfel de momente, chiar mai grele, am învățat să gestionez mai bine și nu las astfel de momente să mă consume mai mult decât trebuie”, a adăugat Simona.

Sportiva din România a spus și care sunt condițiile pentru a concura la turneul de Grand Slam de la Australian Open: ”Mă bucur că s-a jucat cu spectatori, și sper să se revină cât mai repede la normal. Au fost patru-cinci săptămâni în care nu am ieșit deloc din hotel, așa că o să fac plimbări mai lungi, pentru că am simțit o apăsare mentală. Am citit mult în perioada asta. Da, mă gândesc la Australian Open, în condiții normale. Dacă mă simt comod și bine, mă voi duce cu siguranță”.

Simona Halep știe pe ce poziție va termina în clasamentul mondial feminin în acest an. Ashleigh Barty din Australia va încheia sezonul pe primul loc în ierarhia fetelor. Simona nu a reușit să câștige turneul de la Roland Garros și a ratat șansa de a urca pe primul loc în lume.

Simona Halep a bifat un record negativ la competiția de la Paris. Constănțeanca a câștigat doar 3 game-uri în cele 68 de minute ale jocului din optimi în care a pierdut contra jucătoarei din Polonia.