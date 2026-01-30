Simona Halep a revenit la Transylvania Open și e gata de competiție: „Sunt proaspătă”

ADVERTISEMENT

al turneului WTA 250 de la Cluj, Transylvania Open, competiție unde a disputat , în 2025, contra lui Lucia Bronzetti.

Ce spune Simona Halep despre revenirea la Transylvania Open, competiție unde și-a încheiat cariera

Cea mai galonată sportivă din istoria tenisului românesc a dezvăluit motivul pentru care a răspuns pozitiv la invitația organizatorilor

„Chiar dacă e un pic prea frig, mă bucur să revin la Cluj și să îi reîntâlnesc pe oamenii dragi. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia. Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul.

Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo.

Tot timpul m-am simțit bine la Cluj și publicul a fost foarte drăgăstos cu mine, iar asta m-a făcut să mă întorc de fiecare dată cu plăcere. Mă motivează să fiu cât mai mult pe lângă tenis, pentru că a fost viața mea. Atâția ani, tenisul a fost alături de mine și vreau să continui pe acest drum, dar din afara terenului”, a spus Simona Halep.

Toate informațiile importante despre Transylvania Open 2026. Ce jucătoare vin la Cluj și când se desfășoară turneul

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open 2026, parte din circuitul WTA 250, se va desfășura între 31 ianuarie și 7 februarie 2026 în BT Arena din Cluj-Napoca pe terenuri indoor cu suprafață hard, promițând din nou o săptămână plină de tenis de top în inima Transilvaniei. Turneul reunește un tablou de 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu, cu spectatori așteptați să urmărească peste 50 de meciuri de nivel înalt în prima parte a sezonului european de hard indoor.

Lista participanților include nume sonore ale circuitului feminin: Emma Răducanu, câștigătoare de Grand Slam și una dintre capetele de serie, alături de jucătoare importante ca Sorana Cîrstea, Donna Vekic, Anastasia Potapova (campioana din 2025) și mai multe românce în ascensiune, precum Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Organizatorii au acordat wild-carduri inclusiv pentru Karolina Pliskova, cea care revine la Cluj după succesul din 2024, precum și româncelor Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și tinerei Elena Ruxandra Bertea, completând astfel un tablou atractiv pentru fani.