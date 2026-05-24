Simona Halep a revenit pe teren, după 16 luni! Ce a determinat-o să ia această decizie

La mai bine de 16 luni de când s-a retras oficial din competiții, Simona Halep a jucat din nou tenis, participând la un eveniment special unde a întâlnit un alt nume mare din fenomen
Catalin Oprea
24.05.2026 | 08:37
Simona Halep a participat la un meci demonstrativ la Chișinău
Simona Halep şi Juan Martin del Potro au fost invitaţii speciali ai inaugurării Centrului Naţional de Tenis din Chişinău, un proiect important pentru dezvoltarea tenisului în Republica Moldova, realizat în ultimii doi ani de Federaţia de Tenis de peste Prut.

Halep a jucat tenis la Chișinău

Sâmbătă, cei doi au vizitat noul centru împreună cu Ceslav Ciuhrii, preşedintele Federaţiei de Tenis din Republica Moldova, şi cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Momentul central al evenimentului a fost meciul demonstrativ în care Simona Halep şi Radu Albot au făcut pereche împotriva cuplului Lia Belibova/Juan Martin del Potro.

Într-o atmosferă entuziastă, în faţa a aproximativ 1000 de spectatori, Halep şi Albot s-au impus cu 6-4, 2-6, 10-7. „E o onoare şi o bucurie să fiu prezentă aici, la acest centru minunat. E un proiect impresionant. Sunt bucuroasă pentru aceşti copii, care pornesc tenisul astăzi”, a spus Simona Halep, care nu mai jucase un meci cu public din februarie 2025, când și-a anunțat retragerea din activitate.

Noul Centru Naţional de Tenis din Chişinău va găzdui în perioada următoare turneul Moldova Open, din categoria ATP Challenger 100, iar între 10 şi 13 iunie va fi arena meciurilor din grupa III a Davis Cup Europe.

Simona a ajuns în Moldova din Polonia

Halep a ajuns la Chișinău din Polonia, unde a participat la un eveniment care a avut loc la Poznan, și unde Simona a discutat despre momentul care a marcat-o complet.

Vreau ca lumea să rămână din experiența mea cu faptul că, într-o perioadă dificilă a vieții mele, am continuat să lupt, nu m-am predat. Știam în proporție de 100% că nu am făcut nimic rău, am curajul și determinarea de a continua până la final, inclusiv trecând peste multe obstacole și momente foarte complicate.

Literalmente, orice lucru i se poate întâmpla oricui. Sincer vorbind, până în acel moment, am crezut mereu, mai presus de orice, în latura bună a vieții. Și dintr-o dată am învățat că poți păți lucruri rele și când nu ai făcut nimic incorect”, a explicat Simona Halep, pentru Eurosport Spania.

Românca a făcut dezvăluiri despre cea mai grea perioadă a vieții

Ea a dezvăluit și ce a simțit când s-a întors în circuit, după perioada de suspendare. „Cei care mă cunosc, care au stat aproape de mine pe parcursul carierei mele și știu care este respectul meu pentru acest sport, au înțeles cine sunt eu, ca om. Apoi când am revenit în circuit, am simțit multă simpatie și empatie din partea oamenilor din tenis.

Jucătoarele, dar și oameni din staff-ul WTA, care mă știu de aproape 20 de ani, mi-au demonstrat că nu s-au îndoit de mine. Și, sincer, unul dintre momentele în care m-am simțit cel mai ușurat a fost atunci când o instanță independentă a confirmat că nu luasem nimic în mod intenționat.

În acel moment, nu mai era doar cuvântul meu, ci era ceva stabilit oficial în scris. Asta a însemnat foarte mult pentru mine”, a mai spus românca, retrasă oficial din sportul de performanță.

