Sport

Simona Halep a reziliat contractul cu AnimaWings și reacționează după editorialul lui Horia Ivanovici și întrebările Fanatik: ”Nu am încasat niciun ban!”

Simona Halep (35 de ani) şi-a găsit "1 minut şi jumătate", cum o îndemna Horia Ivanovici în editorialul FANATIK, să ia o poziţie fără echivoc pe instagram faţă de situaţia de la AnimaWings: "Am reziliat contractul cu ei!"
Traian Terzian
02.10.2026 | 14:13
Simona Halep a reziliat contractul cu AnimaWings si reactioneaza dupa editorialul lui Horia Ivanovici si intrebarile Fanatik Nu am incasat niciun ban
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Simona Halep (35 de ani) a reziliat contractul cu compania aeriană AnimaWings. Sursă foto: colaj Fanatik
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La trei zile după ce compania aeriană AnimaWings și-a anunțat colapsul, Simona Halep a reacționat și a reziliat contractul. Fostul lider al clasamentului WTA era Brand Ambasadorul firmei din luna mai.

Simona Halep, decizie fermă în cazul AnimaWings. A reziliat contractul

Într-un comunicat dat pe rețelele de socializare, ca un răspuns la întrebările formulate de Horia Ivanovici în editorialul din FANATIK, Simona Halep a mărturisit că nu a știut de problemele companiei și a aflat cererea de intrare în insolvență din presă.

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”În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece AnimaWings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face.

Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc. Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale”, a scris Halep, pe pagina personală de Instagram.

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Simona Halep, șocată de colapsul AnimaWings

La scurt timp după ce FANATIK a publicat un amplu material în care a prezentat situația care a dus la prăbușirea AnimaWings, dubla campioană de Grand Slam a anunțat că a pus capăt parteneriatului cu compania aeriană și a precizat că speră să se găsească soluții pentru oamenii care au avut de suferit. ”Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare. Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat.

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Simona Halep reziliere contract AnimaWings
Mesajul Simonei Halep în cazul companiei AnimaWings. Sursă foto: Instagram Simona Halep

Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții. Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, a precizat Simona Halep.

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Simona Halep reziliere contract AnimaWings
Simona Halep a reziliat parteneriatul cu AnimaWings. Sursă foto: Instagram Simona Halep

AnimaWings avea probleme când a semnat cu Halep

La data de 19 mai 2026 era anunțat parteneriatul dintre AnimaWings și Simona Halep, fosta jucătoare de tenis urmând să fie imaginea companiei. Însă, la data semnării parteneriatului, firma avea deja mari probleme.

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din luna martie că AnimaWings se confrunta cu aproximativ 6.000 de procese. Numeroși pasageri au mers în instanță și au cerut plata unor daune după ce compania a anulate sau a întârziat diferite zboruri.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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