Simona Halep a spus adevărul despre operația la sâni. Cât de dificilă a fost recuperarea pentru sportivă și cum a luat decizia: ”M-am blocat”

Simona Halep are în prezent 34 de ani și s-a retras din tenis în prima parte a anului. Pasiunea pentru sport a împins-o însă pe sportivă să facă niște sacrificii de-a dreptul uriașe, inclusiv o intervenție chirurgicală.

De ce a decis Simona Halep să își opereze sânii

Recent, Simona Halep a realizat o campanie, iar printre altele a vorbit și despre una dintre cele mai dificile decizii din viața sa. Sportiva a suferit în urmă cu 16 ani o operație de micșorare a sânilor.

Simona Halep avea dureri mari de spate din cauza bustului ei generos. Astfel, existau temeri ca nu cumva acest lucru să o împiedice în cariera ei. Și iată că asta s-ar fi putut întâmpla.

Medicii i-au confirmat faptul că pentru a juca tenis la un nivel înalt, e nevoie de operație. Iar sportiva a izbucnit în plâns la momentul respectiv. În final însă, iată că specialiștii au avut dreptate, iar aceasta a făcut performanță.

Sportiva se confrunta cu dureri mari

Durerile pe care Simona Halep le avea de suportat erau unele mari și i-au afectat inclusiv coloana. Au fost momente în care sportiva nu se mai putea mișca și s-a speriat destul de tare.

În momentul în care a fost la medic și-a dat seama însă că trebuie să se sacrifice. Iar deși era destul de tânără când a suferit intervenția respectivă, sportiva nu regretă deloc alegerea făcută.

„ juniori 2008, pe un vârf de formă, și am câștigat. A fost un vis împlinit. Deodată, nu știu dacă eram la antrenament sau ceva de genul, am rămas blocată complet.

Adică nu mai puteam să mă mișc, cu coloana. Am început să plâng, m-am speriat. Am fost în București și mi s-a zis că trebuie să fac operație. A fost cu siguranță o alegere da sau nu. Coloana mea deja avea de suferit. Aveam 17 ani, era foarte prematură treaba și nu a fost ușor ca să fac ceva extrem ca să îmi rezolv problema și să pot juca tenis.

Am avut încredere și am știut că acel sacrificiu merită ca să ajung la cel mai înalt nivel. Viitorul ți-l construiești singur, iar primul pas este să ai încredere și să crezi că poți să ajungi acolo unde îți dorești”, spune Simona Halep, în clipul postat pe rețelele de socializare de către sponsorul ei.

Simona Halep, reușite pe bandă rulantă în tenis

Și iată că după doar câțiva ani, Simona Halep Sportiva a suferit operația de micșorare a sânilor în 2009, iar patru ani mai târziu își trecea în palmares primul titlu WTA, la Nurnberg.

Mai departe, aceasta a cunoscut ascensiunea. În sezonul următor a ajuns în top 10 WTA, iar sacrificiul ei nu a trecut neobservat. De altfel inclusiv presa străină a scris despre acest subiect.

„După mai mulţi ani, s-a dezvoltat fizic, poate prea mult: la 18 ani a trebuit să facă o operaţie de micşorare a sânilor. A fost cel mai mare sacrificiu pe care a trebuit să îl facă, dar a fost absolut necesar pentru a-şi îmbunătăţi performanţa, în special la serviciu.

De fapt, după operaţie a avut o ascensiune fantastică în carieră, iar compatrioţii ei au proclamat-o pe Halep un idol, la fel ca Gheorghe Hagi sau Nadia Comăneci”, au scris ziariștii de la MondoSportivo despre decizia Simonei Halep.