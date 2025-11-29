Sport

Simona Halep a spus adevărul despre operația la sâni. Cât de dificilă a fost recuperarea pentru sportivă și cum a luat decizia: ”M-am blocat”

La 16 ani distanță de când a suferit operația de reducție mamară, Simona Halep a vorbit deschis despre decizia luată atunci, dar și despre urmările care au apărut.
Valentina Vladoi
29.11.2025 | 06:30
Simona Halep a spus adevarul despre operatia la sani Cat de dificila a fost recuperarea pentru sportiva si cum a luat decizia Mam blocat
Simona Halep, despre decizia privind operația la sâni. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep are în prezent 34 de ani și s-a retras din tenis în prima parte a anului. Pasiunea pentru sport a împins-o însă pe sportivă să facă niște sacrificii de-a dreptul uriașe, inclusiv o intervenție chirurgicală.

De ce a decis Simona Halep să își opereze sânii

Recent, Simona Halep a realizat o campanie, iar printre altele a vorbit și despre una dintre cele mai dificile decizii din viața sa. Sportiva a suferit în urmă cu 16 ani o operație de micșorare a sânilor.

ADVERTISEMENT

Simona Halep avea dureri mari de spate din cauza bustului ei generos. Astfel, existau temeri ca nu cumva acest lucru să o împiedice în cariera ei. Și iată că asta s-ar fi putut întâmpla.

Medicii i-au confirmat faptul că pentru a juca tenis la un nivel înalt, e nevoie de operație. Iar sportiva a izbucnit în plâns la momentul respectiv. În final însă, iată că specialiștii au avut dreptate, iar aceasta a făcut performanță.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între...
Digi24.ro
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Sportiva se confrunta cu dureri mari

Durerile pe care Simona Halep le avea de suportat erau unele mari și i-au afectat inclusiv coloana. Au fost momente în care sportiva nu se mai putea mișca și s-a speriat destul de tare.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”

În momentul în care a fost la medic și-a dat seama însă că trebuie să se sacrifice. Iar deși era destul de tânără când a suferit intervenția respectivă, sportiva nu regretă deloc alegerea făcută.

Am ajuns la Roland Garros juniori 2008, pe un vârf de formă, și am câștigat. A fost un vis împlinit. Deodată, nu știu dacă eram la antrenament sau ceva de genul, am rămas blocată complet.

ADVERTISEMENT

Adică nu mai puteam să mă mișc, cu coloana. Am început să plâng, m-am speriat. Am fost în București și mi s-a zis că trebuie să fac operație. A fost cu siguranță o alegere da sau nu. Coloana mea deja avea de suferit. Aveam 17 ani, era foarte prematură treaba și nu a fost ușor ca să fac ceva extrem ca să îmi rezolv problema și să pot juca tenis.

Am avut încredere și am știut că acel sacrificiu merită ca să ajung la cel mai înalt nivel. Viitorul ți-l construiești singur, iar primul pas este să ai încredere și să crezi că poți să ajungi acolo unde îți dorești”, spune Simona Halep, în clipul postat pe rețelele de socializare de către sponsorul ei.

Simona Halep, reușite pe bandă rulantă în tenis

Și iată că după doar câțiva ani, Simona Halep și-a dat seama că a făcut alegerea cea bună. Sportiva a suferit operația de micșorare a sânilor în 2009, iar patru ani mai târziu își trecea în palmares primul titlu WTA, la Nurnberg.

Mai departe, aceasta a cunoscut ascensiunea. În sezonul următor a ajuns în top 10 WTA, iar sacrificiul ei nu a trecut neobservat. De altfel inclusiv presa străină a scris despre acest subiect.

„După mai mulţi ani, s-a dezvoltat fizic, poate prea mult: la 18 ani a trebuit să facă o operaţie de micşorare a sânilor. A fost cel mai mare sacrificiu pe care a trebuit să îl facă, dar a fost absolut necesar pentru a-şi îmbunătăţi performanţa, în special la serviciu.

De fapt, după operaţie a avut o ascensiune fantastică în carieră, iar compatrioţii ei au proclamat-o pe Halep un idol, la fel ca Gheorghe Hagi sau Nadia Comăneci”, au scris ziariștii de la MondoSportivo despre decizia Simonei Halep.

Povestea unei victorii obligatorii. Concluziile lui Bogdan Baratky după Rapid – Csikszereda 4-1
Fanatik
Povestea unei victorii obligatorii. Concluziile lui Bogdan Baratky după Rapid – Csikszereda 4-1
A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului...
Fanatik
A luat titlul în Turcia şi trage un semnal de alarmă înaintea barajului pentru CM 2026: “Va fi război! Trebuie să fim 11 bărbaţi adevăraţi”
Cristi Manea, pe cai mari după golul din Rapid – Csikszereda 4-1: „Vrem...
Fanatik
Cristi Manea, pe cai mari după golul din Rapid – Csikszereda 4-1: „Vrem campionatul și Cupa!”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce s-a rupt prietenia dintre ei, de fapt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!