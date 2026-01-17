Sport

Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor

Fosta jucătoare de tenis, Simona Halep, este în vizorul celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Fotografia specială care i-a pus pe jar pe internauți.
Alexa Serdan
17.01.2026 | 05:45
Simona Halep a starnit din nou curiozitatea oamenilor Imaginea care lea dat de banuit fanilor
Ce imagine a postat Simona Halep în online. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

În curând se împlinește un an de când Simona Halep a renunțat la tenis. Constănțeanca de 34 de ani nu mai este în prim-plan cu latura sportivă, dar asta nu înseamnă că nu stârnește frecvent curiozitatea fanilor.

Simona Halep, în vizorul oamenilor cu o fotografie inedită

Simona Halep este sub lupta internauților după ce recent a transmis un mesaj inedit. Acesta se adresează omului care a ajutat-o să triumfe la Wimbledon, în 2019. Toți au fost curioși să afle despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

În spațiul online stârnește tot felul de reacții, urmăritorii fiind la curent cu activitățile sale din afara terenului. Fosta tenismenă trăiește din plin fiecare clipă și călătorește constant, iar acum i-a pus pe jar pe fanii din online.

A postat o fotografie specială care i-a determinat pe mulți să creadă că este, din nou, îndrăgostită. Ultima imagine postată pe social media de fostul lider mondial este una simplă, dar care ridică numeroase semne de întrebare.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Mai exact, fosta sportivă a distribuit o poză care indică un mic-dejun romantic. Acesta este alcătuit din fursecuri cu fulgi de ciocolată și o cană de cafea cu un mesaj inedit. Pe recipient apare inscripționat cuvântul „Love”, Simona Halep arătând că se simte iubită.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia!...
Digisport.ro
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Biscuiți și o cană cu Love
Imaginea postată de Simona Halep. Sursa foto: Instagram.com

Ce se mai știe despre viața Simonei Halep

De când a divorțat de Toni Iuruc, la doar un an de la cununia civilă, fosta jucătoare de tenis a preferat să fie discretă cu viața sentimentală. Cu toate acestea, s-a vehiculat că ar avea o relație amoroasă, dar Simona Halep nu a făcut nicio declarație.

A fost asociată cu nume importante, însă niciodată nu a confirmat că formează un cuplu cu bărbații cu care a fost ”cuplată”. Unii au menționat-o alături de portughezul Joao Monteiro, un cunoscut jucător de tenis.

ADVERTISEMENT

De asemenea, într-o perioadă se zvonea că este extrem de apropiată de fostul său antrenor Patrick Mouratoglou. În schimb, se știe că Simona Halep a avut o relație amoroasă cu fiul lui Teia Sponte, Costa . Acesta are afaceri diverse și deține o avere uriașă.

Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate...
Fanatik
Florin Tănase, răspuns pentru Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate așa i s-a părut”
Anunț de ultima oră despre Nicolae Stanciu. La ce echipă ar urma să...
Fanatik
Anunț de ultima oră despre Nicolae Stanciu. La ce echipă ar urma să joace după despărțirea de Genoa
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere....
Fanatik
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate...
iamsport.ro
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate în cele două procese deschise împotriva jurnalistului: 'Asta a zis marele judecător Csaba Asztalos'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!