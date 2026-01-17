Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor

ADVERTISEMENT

În curând se împlinește un an de când Simona Halep a renunțat la tenis. Constănțeanca de 34 de ani nu mai este în prim-plan cu latura sportivă, dar asta nu înseamnă că nu stârnește frecvent curiozitatea fanilor.

Simona Halep, în vizorul oamenilor cu o fotografie inedită

Simona Halep este sub lupta internauților după ce recent a transmis un mesaj inedit. Acesta Toți au fost curioși să afle despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

În spațiul online stârnește tot felul de reacții, urmăritorii fiind la curent cu activitățile sale din afara terenului. Fosta tenismenă trăiește din plin fiecare clipă și călătorește constant, iar acum i-a pus pe jar pe fanii din online.

A postat o fotografie specială care i-a determinat pe mulți să creadă că . Ultima imagine postată pe social media de fostul lider mondial este una simplă, dar care ridică numeroase semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fosta sportivă a distribuit o poză care indică un mic-dejun romantic. Acesta este alcătuit din fursecuri cu fulgi de ciocolată și o cană de cafea cu un mesaj inedit. Pe recipient apare inscripționat cuvântul „Love”, Simona Halep arătând că se simte iubită.

ADVERTISEMENT

Ce se mai știe despre viața Simonei Halep

De când a divorțat de Toni Iuruc, la doar un an de la cununia civilă, fosta jucătoare de tenis a preferat să fie discretă cu viața sentimentală. Cu toate acestea, s-a vehiculat că ar avea o relație amoroasă, dar Simona Halep nu a făcut nicio declarație.

A fost asociată cu nume importante, însă niciodată nu a confirmat că formează un cuplu cu bărbații cu care a fost ”cuplată”. Unii au menționat-o alături de portughezul Joao Monteiro, un cunoscut jucător de tenis.

ADVERTISEMENT

De asemenea, într-o perioadă se zvonea că este extrem de apropiată de fostul său antrenor Patrick Mouratoglou. În schimb, se știe că Simona Halep a avut o relație amoroasă cu fiul lui Teia Sponte, Costa . Acesta are afaceri diverse și deține o avere uriașă.