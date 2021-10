Simona Halep a strâns din dinţi pentru calificarea în sferturi! Grimase de durere şi suferinţă în setul secund cu Gracheva

Simona Halep este în sferturile de finală de la Transylvania Open. Românca a învins-o în optimile de finală pe Varvara Gracheva, . Tabela arată o victorie clară a Simonei, însă ea a fost obţinută cu multă suferinţă şi grimase de durere.

Confruntarea dintre Simona Halep şi Varvara Gracheva a fost sub semnul echilibrului în primele game-uri. Românca a reuşit break-ul din start, însă nu a putut să se desprindă, rusoaica revenind rapid pe tabelă cu un rebreak.

Simona Halep a strâns din dinţi pentru calificarea în sferturi! Început echilibrat de meci

a apăsat pedala de acceleraţie la 2-2 şi a reuşit să se desprindă la a patra minge de break avută în game-ul cinci. De această dată, serviciul Simonei a rezistat şi jucătoarea noastră a preluat controlul partidei.

Gracheva a avut în continuare probleme la serviciu, Halep irosind alte trei oportunităţi de break la 4-2. Rusoaica a avut o mişcare bună în teren şi a jucat hotărâtă să lupte pentru fiecare punct.

Chiar dacă a ţinut aproape de Simona, Gracheva nu s-a putut atinge de serviciul bun al româncei şi manşa s-a încheiat cu scorul de 6-4. La pauza dintre seturi, Simona Halep a acuzat probleme de sănătate.

Emoţii la finalul primului set! Simona Halep, time-out medical după ce i s-a blocat spatele

Spatele i s-a blocat şi a fost forţată să ceară un time-out medical. Avea mersul clătinat la ieşirea de la vestiare şi era evident că situaţia nu era bună. Gracheva a pus presiune pe Simo după ce a început cu dreptul setul secund cu game şi minge de break.

Cei doi antrenori, Daniel Dobre şi Adrian Marcu, se uitau îngrijoraţi la fiecare mişcare a elevei lor, care strângea din dinţi la fiecare raliu. Însă, “Simo” a reuşit să treacă peste momentele dificile ale setului.

Chiar dacă după unele schimburi se vedeau grimasele de durere şi după unele servicii se sprijinea în rachetă, Simona a dominat autoritar şi manşa secundă. Gracheva a încercat la un moment dat să o plimbe mai mult pe teren, văzând problemele cu care se confruntă românca.

A dominat setul doi, treând peste durerile de spate!

Însă, Halep a contracarat acest joc şi a dictat ea ritmul. A rupt echilibrul în setul secund la 2-1 şi chiar dacă durerile erau acolo, la fiecare lovitură, Simo nu a lăsat ca asta să se vadă şi a strâns din dinţi.

Chiar dacă la faţă a fost mai palidă, loviturile Simonei Halep de pe teren erau chirurgicale. Serviciul a avut mult de suferit în setul secund, spatele fiind solicitat cel mai mult la serviciu, însă asta nu a împiedicat-o pe Halep să încheie manşa fără niciun break cedat.

“Nu știu cum am câștigat acest meci, dar mă bucur că am reușit”

Simona Halep a încheiat meciul cu 6-4, 6-2, însă durerile de spate lasă un semn de întrebare pentru meciul din sferturile de finală cu Jaqueline Cristian. Confruntarea este programată vineri, de la ora 18:00.

Fostul lider mondial le-a dat speranţe fanilor la final. Chiar dacă a resimţit dureri puternice, Simona Halep speră să îşi revină până la confruntarea cu Jaqueline Cristian, spunând că ştie ce are de făcut până la meciul de mâine:

“Spatele meu s-a blocat, durerea era mare, nu am putut să mă mișc. Uneori ești obișnuit cu durerea, am vrut să continui să joc și să încerc să câștig. Nu știu cum am câștigat acest meci, dar mă bucur că am reușit.

Fiind acasă, mi-am spus că nu pot renunța, că trebuie să insist pentru a câștiga acest meci. Acesta este principiul meu, să nu renunț niciodată. Chiar și când e dureros, trebuie să continui. Știu cum să mă descurc cu aceste dureri.

“Ştiu ce am de făcut să îmi revin, am mai avut aceste probleme”

Am simțit că fiind acasă trebuie să lupt mai mult. Fiecare meci e unul nou, mereu e greu împotriva unei compatrioate (despre meciul cu Cristian). Va fi greu, mă voi concentra pe ce am eu de făcut, sper să fiu pregătită. Ştiu ce am de făcut să îmi revin, am mai avut aceste probleme”, a spus Halep la final.

Simona Halep îşi menţine procentajul de 100% în turneele WTA din România. A câştigat în 2014 şi 2016 cele două turnee din Bucureşti la care a participat şi şi-a pus în obiectiv să câştige şi la Cluj.